Luz García confiesa que no entrevistó a Jennifer López porque le costaba 70 mil dólares

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Luz García se ha caracterizado por ser una de las figuras de la televisión dominicana con más exclusivas en su espacio “Noche de Luz”; sin embargo, hubo un momento en su carrera que por más que lo pensó no pudo realizarle una entrevista de manera exclusiva a la “Diva del Bronx”, Jennifer López, debido a que los riders ascendían a 70 mil dólares.

En declaraciones al espacio “Lente Abierto” que conduce Richard Hernández, Luz contó los detalles de cómo fue el momento, y que en tan solo tres días ya contaba con la mitad del dinero requerido.

“La que me llegó con una cifra altísima, nunca la hice. Una vez me llegó una oferta de una exclusiva donde mucha gente me criticó, bueno los patrocinadores no me aplaudieron que lo dejara pasar, porque es absurdo; no era que la artista cobraba eso, si no los riders para dos entrevistas en Latinoamérica con Jennifer López ascendían a los 70 mil dólares”, confesó la comunicadora.

En ese plano, García dijo que duró cuatro o cinco días sin dormir y calculando, y a pesar de que en tres días ya contaba con la mitad del dinero, es decir, 35 mil dólares. “Yo seguía pensando, y seguía sin dormir y yo me decía: es que la cantidad es un apartamento y yo no tendría el control de la entrevista”.

Expresó que había varios requisitos que tenía que hacer para lograr la conversación con JLO estaba, además de contratar al equipo de trabajo, lo primero que hizo fue comprar boletos aéreos que después le sirvieron para ir a buscar un vestido para unos Premios Soberano. Cree que no se le puede faltar el respeto al dinero, sobre todo en un país como este con tantas necesidades.

La presentadora de “Noche de Luz”, dejó claro que cuando ha pagado por una entrevista con un artista ha sido una cifra muy “ínfima”, comparativa con la suma de lo que pedían por la de Jennifer López. Y aunque sí lo ha hecho, ha sido cubierto por algún patrocinador.

La comunicadora dijo que para ella una de las “entrevistas soñadas” fue la que le hizo el año pasado al cantautor dominicano Juan Luis Guerra. “Tener la oportunidad de tener a este gran artista dominicano durante toda una hora de programa fue un sueño hecho realidad”.

De igual manera, recordó que las entrevistas realizadas por separadas a Mozart La Para y Dalisa Alegría, a mediados del año pasado, causaron un hito, al punto que hasta enemistad le trajo. A ciencia cierta dice no saber, pero lo supone, aunque cuando sucedió lo de Mozart y Alexandra, se solidarizó con los dos.

