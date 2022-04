Lupita D’Alessio, una leyenda de todos los tiempos con los pies en 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La “Leona dormida”, como es apodada la cantante mexicana Lupita D’Alessio, espera “feliz” para este mes un CD/DVD que recopila sus mejores canciones y el Premio Leyenda de los Latin American Music Awards por una trayectoria de más de 50 años desarrollada “con gran tenacidad y fuerza”.

“No me lo esperaba, fue una sorpresa y muy grata por cierto; agradezco mucho que hayan puesto sus ojos en mí”, confesó en entrevista con Efe esta emblemática vocalista y actriz con 51 años de carrera sobre el reconocimiento que recibirá en la gala de los Latin AMAs, que se celebrará el próximo 21 de abril en Las Vegas (EEUU).

La cadena hispana Telemundo, que transmitirá la ceremonia, destaca que “el fuerte carácter interpretativo y temperamento de la ‘Leona Dormida’ (por el título de uno de sus grandes éxitos) han sido claves en cada una de sus canciones”.

Con temas clásicos como “Mudanzas”, “Acaríciame”, “Qué ganas de no verte nunca más”, “Ese hombre”, “Como tú”, y “Lo siento mi amor”, convertidos en temas icónicos del cancionero latinoamericano, Lupita D’Alessio es una artista que ha resistido la prueba del tiempo, un parámetro que tiene en cuenta la organización del premio.

VENCER LA PRUEBA DEL TIEMPO

Desde Cancún, donde vive, sostiene que la fórmula para conseguir un premio de esta envergadura, que se otorga “a un artista que con la sola mención de su nombre evoca una imagen vívida y vibrante”, es “el trabajo constante y disciplina más que nada”.

Lupita D’Alessio, la mujer que con su interpretación desgarrada de letras, no pocas veces de despecho, hizo llorar hasta a los hombres, no acepta que su brillante época de los años 70 y 80 haya pasado.

“La época mía está en el 2022”, dice firme.

Una muestra de su vigencia es el estreno el próximo 13 de abril del primer sencillo de su CD+DVD, grabado en vivo el año pasado desde La Arena Ciudad se México y ante 15.000 personas.

El sencillo no es otro que “Ese hombre”, oído por varias generaciones debido a su furiosa letra: “Es un gran necio/ Un estúpido engreído/ Egoísta y caprichoso/ Un payaso vanidoso/ Inconsciente y presumido/ Falso enano rencoroso/ Que no tiene corazón”.

El álbum antológico saldrá a la venta el próximo 29 de abril y cumple el más grande sueño de Lupita, ya que por fin pudo grabar de nuevo sus temas más icónicos, de la mano de la empresa mexicana Bobo Producciones.

“Yo no tenía ni idea de que ellos estaban trabajando desde el día uno; la verdad es que fue una sorpresa para mí porque hasta hace poco mi mánager me dijo: ‘voy a Cancún’ y me dio la noticia”.

“Yo a mis 68 años tenía como que la idea de que eso ya no se iba a lograr. Al final Dios sigue el control, y nada, estoy feliz”, resaltó emocionada.

Para la ceremonia de los Latin AMA’s la mexicana cantara un popurrí de lo más emblemático de su carrera.

“Lo más emblemático fueron muchos discos, pero escogimos lo más relevante y son cinco temas en un popurrí de ocho minutos. Va a estar ‘padre’, va a estar bien”, auguró la cantante.

“ELLA CANTA E INTERPRETA ASÍ”

En mayo emprenderá una gira por México que ya tiene pautados escenarios en Oaxaca, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Puebla, Ciudad de México. Luego, en septiembre y octubre, la gira tomará rumbo a Estados Unidos.

Pero ¿qué hay de esa mujer reivindicativa que miraba a cámara directamente con unos ojos almendrados brillantes y cantaba canciones como ‘Una mujer’?

“Ahí está la mujer, esa es la esencia de Lupita D’Alessio, eso no se puede terminar, ella es intérprete, y siempre hablo en tercera persona porque entonces no podría hablar de mí”, responde sin pensarlo.

“Ahí siguen los ojos almendrados y mirando directamente a la cámara porque es así, ella canta así, ella interpreta así. El tiempo del que hablas es el que nos ha traído hasta acá, y son las experiencias e historias que año por año vas obteniendo y con las que hemos logrado llegar a 2022”, zanjó.

