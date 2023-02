Luna O’cero graba producción con Armando Olivero

La producción está hecha en inglés, pero como sencillos, grabó independientes dos de los temas en español a ritmo de merengue

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El conocido cantante dominicano Luna O’cero culminó su más reciente producción musical en la que con dirección y producción del maestro Armando Olivero, incluye 10 temas que décadas atrás, fueron exitosos en las voces de sus cantantes originales y ahora interpreta en bolero, merengue y salsa.

El dominicano, radicado en los Estados Unidos, grabó la producción en inglés, pero dos de los temas a ritmo de merengue, fueron grabados independientes como sencillos, en idioma español y son promocionados en el país con buena acogida de las emisoras y medios digitales. Estos son “Mona Lisa” de Nat King Cole; popularizado por Roberto Yanés y que en esta versión ya ha sido pautada en 13 emisoras y un canal de tv en Brasil; además “Cuando cuando cuando” de Engelbert, que logró fama en la voz de Tito Rodríguez.

Titulado «Come ‘n Try Latin» el álbum, que cuenta con la coproducción de Willig Olivero, reunió de los mejores músicos del país, con el fin de lograr una orquesta completa y un sonido amplio, para poder llevar el merengue a fronteras que todavía no ha alcanzado, usando canciones conocidas en el mundo entero y que han cruzado generaciones.

«Come ‘n Try Latin” incluye los temas: She’s a Lady, de Tom Jones, a ritmo de merengue, y del mismo cantante Delilah, en salsa; You Will Never Find Another Love Like Mine, de Lou Rowels, en merengue; Come a Little Bit Closer, de Jay and The Americans, en salsa. Además Sweet Dreams Are Made of This, de Eurythmics a ritmo de merengue; Let’s Remember The Good Times, del mismo Engelbert, en salsa; What a Wonderful World, de Louis Armstrong, en merengue y a ritmo de bolero el tema Too Young de Nat King Cole. La producción se lanzará en marzo de este año.

Luna O’cero es un cantante, productor y autor de musica popular nacido en Santo Domingo y que emigró a Estados Unidos a la edad de 19 años.

Luego de estudiar varias carreras descubrió que su pasión real está en el canto y las letras. Su primer album: «Tiene Sabor», incluye once canciones, fue publicado en el 2018, bajo el nombre «Homenaje a los Grandes», con casi todas las canciones de su autoría. Su temas pueden disfritarse en Spotify, iTunes, Youtube, Amazon Music, Dezzer, Tidal, Apple Music entre otras.

El maestro Armando Olivero es orquestador, pianista y director de parte de la banda sonora de la película «The Specialist» protagonizada por Sylvester Stallone y Sharon Stone en los estudios de Emilio Stephan en Miami. Ha actuado en prestigiosos escenarios de diversos países como: Japón, Chile, Cuba, China(Taiwan), Colombia, Costa Rica, Venezuela, EE.UU. Estocolmo (Suecia), España, Saint Martin, Curazao, Puerto Rico, etc. Sus trabajos han sido reconocidos por la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE); siendo nominado en numerosas ocasiones como orquestador o arreglista, ganando la estatuilla en los años 1998-1999 y 1999-2000.

Ha laborado como productor, director musical y como artista invitado de conciertos, espectáculos y grabaciones para famosos artistas internacionales: Danny Rivera, Sophy de Puerto Rico, Juan Luís Guerra, José Alberto (El Canario), Jhonny Ventura, Fernando Villalona, Jhonny Pacheco, Santiago Cerón, El Pi Conde Rodríguez, Ray Reyes, Gilberto Santa Rosa, entre otros.

Fundador, director y productor musical de la orquesta “A & C La Banda” de Tampa, reconocida como la mejor orquesta de esa ciudad del sur de la florida, además de ser nominada como orquesta revelación del año en el prestigioso “PREMIO LO NUESTRO 2012” que se celebra en Miami, FL. USA, con la producción musical “En Blanco y Negro”, título de una de las canciones que la confirman, original del maestro Olivero.

