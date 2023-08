Lula y Boluarte dialogan sobre la cooperación bilateral en su primer encuentro

EL NUEVO DIARIO, BRASIL.- El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió este lunes por primera vez con la mandataria peruana Dina Boluarte, con la que dialogó sobre la cooperación bilateral y de los países amazónicos.

«Me reuní hoy por primera vez con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que vino al encuentro de los países amazónicos y conversamos sobre la cooperación entre nuestros países», escribió Lula en su perfil de Twitter.

El líder progresista indicó que esos «asuntos» abordados en su rápido encuentro con Boluarte se «profundizarán» con los otros seis países que participarán de la cumbre organizada por Brasil en Belém, capital del estado de Pará y que comparten la selva amazónica

Boluarte realiza su primer viaje al exterior en calidad de gobernante luego de que el Congreso de Perú aprobó el pasado jueves el permiso solicitado para poder acudir a la Cuarta Reunión de Presidentes de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica.

Con 62 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones, el pleno del Congreso autorizó a la presidenta a salir del país y gobernar de manera remota, después de que el 9 de junio se aprobara una ley para que la mandataria pueda viajar al extranjero y gobernar de manera remota.

Perú no cuenta con vicepresidentes desde que la mandataria juró el cargo el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de su predecesor Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado, con lo que no podía salir del país al no poder dejar encargado el Ejecutivo, tal y como dicta la Constitución.

En la cumbre amazónica que será inaugurada este martes en Belém está previsto que Lula reciba, además de Boluarte, a los presidentes de Bolivia, Luis Arce; Colombia, Gustavo Petro; Guyana, Irfaan Ali y Venezuela, Nicolás Maduro.

Los mandatarios de Ecuador, Guillermo Lasso y de Surinam, Chan Santokhi, no asistirán por cuestiones internas en sus respectivos países, pero estarán representados en la cita, según han informado fuentes oficiales brasileñas.

Relacionado