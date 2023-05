Luke Raley dice sintió miedo al enfrentar a Vladimir Guerrero Jr.

EL NUEVO DIARIO, ST. PETERSBURG – Por el resto de su vida, Luke Raley podrá contar la historia de cuando ponchó a Vladimir Guerrero Jr.

Puede que la versión completa no sea tan divertida, pero Raley puede cortar algunos detalles. Quizás olvide mencionar las siete carreras con ochos hits y la efectividad de 30.38, o cuando el dominicano volvió a batear y conectó un grand slam para ampliar la ventaja de los Azulejos a 14 carreras.

La aplastante victoria por 20-1 de los Azulejos en el Tropicana Field iba por 11-1 cuando Raley se subió a la lomita en el octavo inning. El público aún presente se emocionó, pero el jardinero se sintió diferente.

“Con miedo”, dijo Raley. “Sí, no es mi lugar favorito. Lo he dicho antes, fui castigado en la secundaria, así que imaginen lo que estos bateadores serían capaces de hacer si me subía a la lomita. Entonces, simplemente intente poner algunos pitcheos para poder restarle carga de trabajo al bullpen”.

Y eso fue exactamente lo que hizo, permitiendo una carrera y produciendo un swing en blanco por parte del cañonero dominicano con una curva de 50 millas por hora. Fue el tipo de lanzamiento que puede verse en una liga de sóftbol ‘slow-pitch’.

“Me estaba riendo porque ponché a Vlad”, dijo Raley. “Es algo que nunca pensé que iba a hacer. Al menos sumé un ponche”.

Después de ser ponchado por un jugador de posición, es de esperarse las bromas en la cueva de tu equipo.

“Todos nos estábamos riendo”, dijo el manager de los Azulejos, John Schneider. “Es difícil hacerlo ante alguien está lanzando a 40 y algo. Él también se estaba riendo. Pero no retiras a Vladdy dos veces con un jugador de posición”.

