Lukashenko denuncia que las protestas fueron instigadas desde el exterior

EL NUEVO DIARIO, MOSCÚ.- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, denunció este lunes que las protestas antigubernamentales que estallaron el domingo tras su victoria en las elecciones presidenciales fueron instigadas desde países como Rusia, Polonia, la República Checa y Ucrania.

“Por lo que dicen, vemos quiénes son los que manejan los hilos. Una de las líneas (de investigación) nos lleva a Chequia”, dijo en su primeras declaraciones sobre lo ocurrido, según informa la agencia oficial Belta.

Lukashenko asegura que desde Praga presionaron a los activistas opositores para que tomaran las calles con el fin de entablar negociaciones con las autoridades para la “entrega pacífica del poder”.

“Es decir, Lukashenko, que se encuentra en la cúspide de la vertical de poder, al frente del Estado debe cederles el poder tras lograr un 80 % de los votos”, subrayó, en alusión al porcentaje de sufragios que le otorga la comisión electoral.

También acusó a Polonia, que ha respaldado a la candidata de la oposición unificada, Svetlana Tijanóvskaya, y ya ha propuesto convocar una cumbre de la Unión Europea para abordar la crisis en Bielorrusia, de patrocinar los desórdenes masivos.

“De Polonia ya ni hablo. Allí todos se han puesto cómodos y también han comenzado a tirar de los hilos”, apuntó.

Mencionó también entre los instigadores a Ucrania, donde habría revolucionarios “de sobra”, aunque negó que se trate de una política estatal, y destacó que “lamentablemente” de Rusia también llegaron grupos interesados en desestabilizar la situación en el país vecino.

“En resumen, intentan controlar la situación desde el exterior”, resaltó.

Lukashenko denunció que los organizadores de los desórdenes querían “incendiar” Minsk.

“Pero no lo lograron. Ya les advertí de que no habría un Maidán (revolución a la ucraniana). Por todo ello, la respuesta será adecuada. No permitiremos que destruyan el país”, advirtió.

Acusó a los activistas opositores de planear la toma de edificios oficiales en varios lugares del país y que las fuerzas de seguridad tuvieron que evacuar a los miembros de las comisiones electorales en una treintena de colegios de la capital.

En el poder desde 1994, estimó en más de una veintena los policías heridos y se congratuló de que los efectivos antidisturbios hubieran logrado frenar a la multitud antes de que se les ocurriera asaltar edificios como el Palacio de la Independencia, residencia presidencial.

“Si hubieran llegado al Palacio de la Independencia, la situación hubiera sido otra, ya que allí opera el Servicio de Seguridad, que combate el terrorismo. Hay que darle las gracias a los antidisturbios de que les impidieron dar ese paso crítico”, dijo.

Decenas de miles de personas salieron anoche a las calles una vez se conoció, según los sondeos oficiales, que Lukashenko había sido reelegido y que Tijanóvskaya había obtenido sólo un 6,8 % de los votos.

Según informó hoy el ministerio del Interior, unas 3.000 personas fueron detenidas, a lo que hay que sumar casi un centenar de heridos, entre manifestantes, policías y periodistas.

La candidata opositora anunció hoy que no reconoce la victoria de Lukashenko, quien aseguró durante la campaña que una mujer no se puede ser presidente de Bielorrusia.