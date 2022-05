Luka Doncic: ‘’Todavía creo que podemos ganar… vamos a creer hasta el final’’

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Tenemos que ir partido a partido. Ganamos hoy un juegos de vida o muerte. No veo motivos para no creer que todavía es posible remontar”, dijo Luka Doncic (30 puntos, 14 rebotes y 9 asistencia) luego de su victoria el martes en Finales de Conferencia ante Golden State Warriors, poniendo la serie 3-1… El caso es que ningún equipo en la historia de la NBA ha remontado un 3-0 (146-0). Ha habido esperanza, abismo de que ocurra un milagro, pero se quedan muriendo en la orilla.

Pero si Mavericks desea que ocurra un hecho sin precedente, necesita un cambio y debe ser ahora, porque no pueden estar ganando juegos por muchos puntos y perder la ventaja a los últimos minutos, ya que la banca remontaron más de 20 puntos y 20 triples de ventaja y se pusieron a 8 faltando 3 minutos para el terminar el partido.

‘’Todavía creo que podemos ganar… vamos a creer hasta el final’’, comentó el esloveno, con la vista en un solo objetivo: extender la serie a 7 juegos y que gane el mejor, que aunque en este caso, es Warriors, ya que clasificaron con más victorias, nadie creía que un equipo tan joven y sin experiencia podía ganarle a Jazz, ni a Suns y lo hicieron. ‘’Nunca se sabe, hombre, vamos a creer, nuestra defensa fue increíble, así es como tenemos que jugar… Tenemos que creer. Va a ser difícil en Golden State, lo sabemos, pero tenemos que permanecer juntos”, agregó.

Por qué es un deporte en conjunto que necesita la ayuda de todos, el propio Doncic, que dirige a los suyos, le concede halagos a Reggie Bullock y Dorian Finney-Smith como la clave de su victoria.

“No estuvimos alerta esta noche defensivamente. No estábamos listos”, expresó el entrenador de Warriors, Steve Kerr, a sabienda de que la defensa ha sido la clave esencial del equipo de Dallas para ganar el partido.

“El mayor cumplido que hemos recibido es que tienen que jugar en la zona porque no pueden jugar contra nosotros uno contra uno, ¿verdad? Este es un equipo de ADN campeón. Ellos te están dando un cumplido de que no pueden protegerte. Es genial”, respondió Jason Kidd, entrenador de Mavericks, acerca de sus rivales jugando desde la zona para evitar la defensa, porque cuando los triples del equipo empiezan a fallar, no queda de otra que evitar que los otros anoten, sea como sea.

