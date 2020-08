Luka Doncic supera record de triple-dobles de Magic Johnson

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Otro día en las oficinas de Dallas. Otro récord más para Luka Doncic. El base de los Mavericks protagonizó un nuevo recital al registrar su 17º triple-doble de la temporada y el 25º de su carrera en la victoria (136-132) ante los Bucks de Giannis Antetokounmpo. El mismo día en el que la NBA anunciaba al griego como finalista para el premio al MVP de la temporada y al esloveno como candidato al Jugador Más Mejorado.

Gracias a una sensacional actuación en la que registró 36 puntos, 14 rebotes y 19 asistencias, Doncic superó a Magic Johnson como el jugador más joven en la historia en liderar la NBA en triples-dobles. La leyenda de los Lakers había alcanzado dicha cifra a los 21 años y 227 días, mientras que el ex del Real Madrid tan solo ha necesitado 21 años y 168 días. Doncic ya es el 16º jugador con más triples-dobles de la historia de la NBA y su ritmo es histórico. Además, también supera a Michael Jordan (21 años y 332 días) como el jugador más joven en registrar un partido de 35 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias. Todo ello según datos de ESPN y StatMuse.

“Sabe dónde están todos los jugadores, no solo en ataque sino también en defensa. Funciona como un ordenador. Puede recordar todo el juego de este año y del anterior”, declaró el entrenador de los Mavericks, Rick Carlisle, tras el duelo según el periodista Tim Bontemps de ESPN. “Esa es la señal de un sabio, de un jugador que entiende el juego. He jugado con Larry Bird. Él podía ver el juego así. Tuve el privilegio de entrenar a Jason Kidd. Luka está en el mismo molde.”

El internacional esloveno ya había protagonizado otro monstruoso triple-doble a principios de semana ante Sacramento Kings. En aquella ocasión se había convertido en el jugador más joven en la historia de la NBA en firmar un triple-doble de al menos 30 puntos y 20 rebotes, firmando su career-high en este último apartado. Pese a ello, no tuvo reparo en realizar un ejercicio de autocrítica. “Me siento fresco y estoy tratando de tomar la decisión correcta. Aunque he hecho tiros que no debería haber hecho.”

Giannis Antetokounmpo, sumó 34 puntos, 13 rebotes y cinco tapones para liderar a unos Bucks que claudicaron en la prórroga. El vigente MVP de la temporada no dudó en elogiar la exhibición de Doncic. “Es uno de los jugadores con más talento contra los que he jugado. Está mejorando a su equipo en todo y él mismo seguirá mejorando.” Brook López se unió a su compañero con otros 34 puntos y Khris Middleton cerró la velada con 21 tantos y 11 asistencias.

Los Mavericks anotaron los primeros nueve puntos del tiempo extra con un triple de Tim Hardaway Jr. y dos más de Dorian Finney-Smith, extendiendo a 16-0 un parcial que comenzó al final del último cuarto. Finney-Smith firmó un récord personal de 27 puntos y 11 rebotes.

Kristaps Porzingis también ratificó su sobresaliente estado de forma con un doble-doble de 26 puntos y 11 rebotes. Desde que se reanudara la temporada, el letón está promediando 29,4 puntos, una cifra muy superior a la firmada hasta entonces (19,2). El reto de jugar sin posiciones parece que funciona. Los Mavericks superaron a Milwaukee en circulación de balón (37-26 en asistencias), castigaron sus pérdidas (13-6), defendieron el perímetro (34,1% en triples) e igualaron la contienda por el rebote (54-55). Pero, una vez más, el factor diferencial fue Luka Doncic.

“Lo que hace es una locura”, admitió el entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer. “Tiene un nivel de competitividad que marca la pauta para todos, no solo para los jugadores, sino para el personal y toda la organización”.

