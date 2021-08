Luka Doncic, sobre su extensión con Dallas: “Nunca tuve dudas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Luka Doncic ha cerrado la extensión de su contrato con Dallas Mavericks por el súper máximo salarial, o lo que es lo mismo en su caso, por 5 años y 207 millones de dólares. Tal acuerdo asegura su futuro económico a la vez que permite a los de Texas trabajar con vistas al futuro bajo la certeza de que podrán construirlo alrededor de uno de los mejores jugadores del planeta. Cerrado el acuerdo, el genio esloveno atendió a los medios para explicar cómo se sentía ante tal paso en su carrera.

“Es un momento realmente especial. Gracias a Dallas por ofrecerme esto. Todavía no sé qué decir porque nunca imaginé que esto sucediera. Solo soñaba con jugar en la NBA, pero ahora puedo firmar una extensión con los Dallas Mavericks por cinco años más. Nunca tuve dudas sobre ello. Siempre quise firmar esto”, recalca.

Como se comentó hace días, Dirk Nowitzki, Mark Cuban y Jason Kidd viajaron a Eslovenia para cerrar la renovación de Doncic. Tal gesto ha sido recibido por el base como una prueba más de lo mucho que lo valoran en los Mavs.

“Significa mucho. Es increíble. Dice mucho sobre vosotros el hecho de que vinieses hasta aquí, a Ljubljana. Sois excelentes personas y estoy muy agradecido de que esto esté sucediendo. Siento Dallas como un segundo hogar. Se siente como estar en casa, me siento genial. Las personas que trabajan para la organización son excelentes. Me siento bien allí. No puedo decir nada más”, sentencia.

Cuban, entusiasmado

Mark Cuban está eufórico. Sabe que tiene trabajo por delante para que Dallas conforme un equipo que pueda volver a ser campeón (ganaron en 2011), pero de igual modo no puede esconder su felicidad para mantener en plantilla a un chico del nivel de Luka Doncic.

“Este es un gran día. Cuando seleccionamos a Luka en 2018, teníamos la sospecha de que era bueno, pero nunca imaginamos que fuera tan bueno. Esta es la culminación de mucho trabajo duro de su parte. Estamos encantados de poder anunciar que firmó una extensión con Dallas Mavericks y queremos que copie, bueno, no que copie, pero que tenga el mismo tipo de carrera de Salón de la Fama que Dirk Nowitzki, incluso más”, expresa.

