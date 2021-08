Luka Doncic renueva por el ‘super máximo’: cinco años y 207 millones con Dallas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Dallas Mavericks y Luka Doncic han acordado una extensión histórica de su acuerdo de novato por cinco temporadas y un total de 207 millones de dólares, según ha informado el medio ESPN.

A sus 22 años, el internacional esloveno es ya una de las grandes estrellas de la NBA. Con esta operación se convierte en el primer jugador elegible para una extensión de novato de este tipo al haber sido seleccionado en dos ocasiones para el primer equipo All-NBA.

La importancia de cerrar este acuerdo era de tal urgencia que una comitiva compuesta por el propietario Mark Cuban, el general manager Nico Harrison, el entrenador Jason Kidd y el asesor especial Dirk Nowtizki, entre otros, viajó personalmente a Eslovenia para apurar plazos y zanjar el asunto cuanto antes.

Desde el mismo medio informan que el contrato será firmado este martes en el propio país balcánico, desde donde Luka realizará, además, la consiguiente rueda de prensa para los medios. “Esto es un sueño hecho realidad”, afirmó el propio Doncic a ESPN en un comunicado. “El baloncesto me ha dado mucho y me ha llevado a muchos lugares increíbles. Me siento honrado e ilusionado por permanecer en Dallas como parte de los Mavericks y agradezco el apoyo de todos los aficionados.”

Desde su llegada a la NBA en 2018, Doncic ha recopilado un gran número de logros y distinciones. Entre ellas, el premio al Novato del Año, dos participaciones en el All-Star Game y dos apariciones en el Mejor Quinteto de la NBA. El ex del Real Madrid presenta unos promedios de carrera en la liga de 25,7 puntos, 8,4 rebotes y 7,7 asistencias en un total de 199 partidos de temporada regular.

Relacionado