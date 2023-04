Luka Doncic no se rinde en su búsqueda de avanzar a la postemporada

EL NUEVO DIARIO, DALLAS.- Mientras se empieza a hablar de la posibilidad de que Luka Doncic y Kyrie Irving no jueguen los últimos partidos de la temporada regular, el jugador esloveno no quiere ni oír sobre ello –al menos por ahora–.

Tras el último entrenamiento del equipo, Doncic fue cuestionado por la posibilidad de sentarse en el banquillo desde ya, algo que rechazó señalando que no entenderá la temporada de Dallas como cerrada mientras haya una posibilidad de terminar disputando los playoffs.

«Jugaré mañana. Mientras todavía haya una oportunidad, jugaré. Así que eso no sucederá todavía», sentencia de cara al choque que los Mavericks tienen esta próxima madrugada en casa frente a Sacramento Kings.

Lo cierto es que los de Texas tienen muy complicado hacerse con la última plaza de play-in. Tras caer en siete de sus últimos ocho partidos, los Mavs necesitan ganar dos partidos más que Oklahoma City Thunder (estos tienen ganado el desempate) cuando solo les restan tres (OKC tiene dos). Si eso ocurre, seguirán en la pelea.

«Hay pocas posibilidades. Todos lo sabemos, pero como dije, siempre que haya una oportunidad, jugaré», comenta antes de lamentar que el equipo no haya encontrado su camino. «Creo que no ves la química que teníamos antes, quiero decir, especialmente el año pasado. Creo que la química estaba en la cima, pero esto es algo que no se desarrolla de inmediato. Es un proceso largo», sentencia.

