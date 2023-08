Luka Doncic manda un mensaje tranquilizador por su lesión

EL NUEVO DIARIO, DALLAS.- La estancia de Luka Doncic con Eslovenia para disputar el Mundial está creando controversia. Tras un buen año individual en Dallas, pero horrendo a nivel colectivo, el base ha cogido con muchas ganas el torneo de selecciones; sin embargo, una inoportuna lesión ha hecho que no pocos levanten las orejas. Aunque hace poco fue Tim MacMahon de ESPN quien señalaba que no existía preocupación alguna, no está de más escuchar ahora al propio jugador explicar cómo se siente al respecto.

«Es una vieja lesión que me causó problemas en marzo en la NBA. Por lo tanto, realizamos una resonancia magnética. Todo está bien. Nada ha empeorado respecto a lo que pasó la otra vez», comenta a Sports Illustrated.

Tras aclarar que se encuentra bien y que no tendrá problemas para disputar el Mundial de baloncesto que tendrá lugar en Indonesia, Japón y Filipinas del 25 de agosto al 10 de septiembre, Doncic recalca que acude a tal campeonato con la única meta de salir campeón.

“El objetivo siempre es el mismo: ganar el campeonato. Por supuesto, esto es un deseo, pero lo que realmente suceda en el torneo es otro asunto. Yo mismo estoy muy motivado, y además me motivo más por el fracaso de mi equipo en la NBA y el fracaso de Eslovenia el año pasado», concluye.

