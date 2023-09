Luka Doncic explica su problema con los árbitros en el Mundial de Baloncesto

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Decir que Luka Doncic tiene un problema con los árbitros es quedarse cortos. No vamos a entrar a valorar si tiene más o menos razón en cada una de sus quejas –van muchas en estos años–, pero sí podemos afirmar que a nadie sorprende que su participación en el Mundial 2023 haya terminado antes de tiempo al ser expulsado por una doble técnica ante Canadá.

Estar en cuartos de final de la cita mundialista no ha hecho que se controle más; todo lo contrario, le ha llevado a tal estado de tensión que ha hecho que prácticamente cada jugada del partido contra los norteamericanos terminase en algún gesto de desaprobación por su parte hacia los colegiados. Con tal recorrido, a falta de cuatro minutos para que concluyese el último periodo, el jugador de Eslovenia recibía su segunda técnica al protestar una falta no señalada y que a su criterio le habían hecho. Estaba expulsado y en su camino aplaudía a los árbitros.

Pese a que su selección acabó perdiendo 100-89, ya en frío dejó claro que necesita manejar mucho mejor estas situaciones. «Todo el mundo sabe cuál era mi frustración. Jugar con el equipo nacional conlleva muchas emociones, muchas veces no logro controlarme, tengo problemas con esto», señala.

Doncic tiene claro que está en su mano conseguir esa templanza que aún le falta, pero no por ello calla ante lo que señala como un ataque premeditado ante él, ya que según le comentó un compañero, tenían decidido no pitarle ninguna falta a favor por su comportamiento.

«Los árbitros le dijeron a uno de mis compañeros: ‘No le vamos a pitar falta porque está viniendo a por nosotros’ y eso no es justo. Sé que me quejo mucho, pero no es justo. Estaban jugando muy físico conmigo, pero si dices eso no es justo. Creo que Dillon jugó muy bien, muy físico como siempre. A mucha gente no le gusta pero yo lo respeto. Esto empieza conmigo, tengo que ser mejor para mi equipo. Como ya he dicho, jugar con el equipo nacional conlleva muchas emociones, quieres darlo todo y morir en la pista, pero comienza conmigo», concluye.

Aunque como él mismo dice, proteste demasiado, no está de más que finalice su reflexión entendiendo que más allá de lo que haga uno u otro colegiado el problema lo tiene realmente él. Hoy ha pasado en el Mundial de baloncesto, pero en la NBA vemos su frustración se hace patente durante meses.