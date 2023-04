Luka Doncic disipa las dudas sobre su futuro y dice estar feliz en Dallas

Luka Doncic ha tomado la palabra. El jugador franquicia habló tras la derrota de Dallas en el último partido de regular season contra San Antonio (138-117) para dejar claras dos cosas: no ha pensado en marcharse de los Mavericks y hay cosas que deben cambiar en el equipo.

«Estoy feliz aquí, así que no hay nada de qué preocuparse. Son divertidas algunas cosas que se han dicho porque yo sabía que no era cierto. Nunca dije nada de eso», expresa sobre los rumores que apuntan que podría estar planteándose pedir el traspaso en verano de 2024 si el equipo no mejora.

En cualquier caso, y aunque el genio esloveno reafirme su compromiso con la organización de Texas, de igual modo tiene claro que hay que hacer cambios para que campañas como la recién finalizada para ellos (undécimos de la Conferencia Oeste con 38-44) no se repita.

«Algo tiene que cambiar, seguro. Quiero decir… El año pasado fuimos a las finales de la Conferencia Oeste y nos divertíamos. Siempre hablo de la química que teníamos. Fue genial. Ahora es seguro que algo tiene que cambiar», sentencia.

La continuidad de Irving

Doncic, quien admitió que no le gustó la decisión tomada por la franquicia de cara a los dos últimos partidos del curso –algo por lo que está siendo investigada por la NBA–, no tuvo reparos en dejar claro que solo ve cosas positivas en mantener a Kyrie Irving en el equipo. Recordemos que el base es agente libre este verano.

«Creo que encaja muy bien. Obviamente, la gente va a decir que no y verán los resultados que estamos teniendo, pero como dije, la química y las relaciones toman tiempo. Ojalá todavía pueda estar aquí», concluye.

