Luka Doncic, decidido a llegar en plena forma a la próxima temporada de la NBA

EL NUEVO DIARIO, DALLAS.- Luka Doncic es un enorme jugador. Llegó a la NBA y en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en dueño y señor de los Dallas Mavericks. No era para menos. Su juego, su liderazgo, su sonrisa de jugón… Todo indicaba que era un jugador generacional y así lo siguió demostrando en temporadas venideras. Sin embargo, hasta el mejor escribano echa un borrón; y en el caso del esloveno tal expresión no puede sino dirigirse a su acondicionamiento físico.

En las últimas pretemporadas con la organización se Texas se ha hecho habitual verle retornar a los entrenamientos falto de condición física. No lo decimos nosotros. Ha sido el propio Doncic quien ha admitido que necesitaba mejorar ese aspecto de su preparación para ser aún mejor jugador. Parece que se lo ha tomado en serio. Anze Macek, uno de los entrenadores de Eslovenia, asegura que el jugador franquicia de Dallas se puso en contacto con él para trabajar de manera constante durante el verano.

«Poco después del final de la temporada, contactó conmigo y me dijo que quería comenzar a entrenar de inmediato. Junto con Goran Dragic, trabajaron durante tres semanas. A eso le siguió su participación con la selección nacional, y al irse de vacaciones me pidió un plan de trabajo. Se mantiene activo. Estoy en contacto con él casi a diario. Está decidido a mantener su forma y mejorará durante las entrenamientos de la selección al prepararse para un máximo esfuerzo», comenta a SportKlub Slovenija.

Sin duda se trata de un importante paso para Doncic. Todos conocemos lo bueno que es y su capacidad para superar rivales más allá de no ser un súper dotado a nivel físico, pero aún siendo ya uno de los mejores jugadores de la Liga, dar otro paso que le repercuta positivamente no solo en el presente, sino también en el futuro, no puede sino ser una buena decisión.

