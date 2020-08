Luka Doncic a los Clippers: “Solo nos quedan tres”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL. Luka Doncic era un chico feliz tras sumar la primera victoria de su carrera en playoffs ante Los Angeles Clippers. Su aportación fueron 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias; números que no se vieron incrementados porque sus problemas de faltas solo le permitieron disputar nueve minutos en la segunda mitad. Pese a ello, los Mavericks tiraron de fondo de armario para poner el 1-1 ante los angelinos. Ahora, con la eliminatoria nuevamente igualada, este genio nacido en Eslovenia deja claro que solo piensan en pasar de ronda.

“Solo nos quedan tres. Creo que podemos pelear con ellos. Sea cuál sea el rival en una eliminatoria, siempre vamos a creer que podemos ganar, eso es seguro. Si no lo crees, ni siquiera deberías estar aquí. Tienes que creerlo”, comenta ante los medios tras el partido.

En esta ocasión –a diferencia de lo que es habitual– los Mavs fraguaron y certificaron el triunfo sin tener a Doncic sobre el parqué. Para el jugador de segundo año verse fuera de la cancha supuso una frustración en un primer momento, pero al momento comprendió que nada era más importante que aportar lo que pudiese para vencer. “Estuve frustrado unos 15 segundos. Después me concentré en apoyar a mis compañeros. Hicieron un gran trabajo. Estar en el banquillo es difícil para mí. Siempre quiero ayudar al equipo, pero ganamos el partido. Tal vez si no hago esa falta, no ganamos”.

Dallas venció anoche y no tiene motivos para no creer que puede eliminar a los Clippers. En el primer encuentro dominaban el marcador hasta que Kristaps Porzingis fue expulsado poco después de comenzar la segunda mitad. Pese a perder al letón, mantuvieron la igualdad en el partido casi hasta el final. Ya en el Game 2, el no poder contar con Doncic en momentos decisivos no les frenó de cara a poner el 1-1 en la serie con una gran aportación de la segunda unidad. Rick Carlisle espera que sus pupilos sepan manejar la euforia causada por el triunfo.

“Esta noche hemos dado un paso en la dirección correcta. Es importante probar lo que se siente el ganar, pero aquí nos enfrentamos a la curva de la naturaleza humana, esa que hace que siempre sea difícil el momento posterior a ganar un partido de playoffs. Incluso en una situación como esta, en la que no hay aficionados en el pabellón, sientes cierta euforia. No puedes dejar que la naturaleza humana te impida sacar lo mejor de ti. Tenemos mucho trabajo por delante”, sentencia el head coach.