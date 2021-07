Luisito Pie narra cómo conquistó medalla olímpica; elogia delegación de RD irá a JJOO Tokio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para hablar de resultados en los Juegos Olímpicos la República Dominicana cuenta en la actualidad con cinco voces autorizadas y una de ellas lo es el medallista de la edición de Río 2016, el atleta de taekwondo, Luisito Pie, quien considera que el país tendrá una actuación histórica en Tokio 2020

“Considero que la actuación dominicana será de gran éxito, pues antes de llegar a Tokio, el país comenzó a hacer historia, ya que esta es la delegación más grande que ha participado en unos Juegos Olímpicos y al llegar allá cada uno de nuestros competidores tendrá la oportunidad de dar el máximo y culminar allí en el pódium, esa historia que se inició fuera del escenario Olímpico”, expresó Luisito al conversar con El Nuevo Diario.

“Confío en los atletas y creo que tenemos todas las condiciones y calidad necesaria para superar las otras participaciones de la República Dominicana en los Juegos Olímpicos”, externó el medallista de bronce del certamen olímpico celebrado en Brasil.

La delegación dominicana cuenta con un total de 66 atletas, la más numerosa en la historia de sus participaciones en la cita olímpica, una representación que para Pie no solo denota en cantidad, sino también en la calidad que posee cada uno de ellos.

Dentro de este grupo que representará al país en tierra asiática, están los atletas de taekwondo, disciplina a la que pertenece Luisito, Moisés Hernández, Katherine Rodríguez y su hermano Bernardo Pie, de quienes destaca la gran preparación que han tenido para este reto, que considera que no será fácil, pero que cuentan con lo necesario para aspirar al pódium en estos Juegos.

“Moisés, Bernardo y Katherine están sumamente preparados para llegar allí y derribar cualquier tipo de pronostico que no les favorezca, confío en las condiciones que poseen y sé que tienen la capacidad para subir al pódium”, explica Luisito, quien regresó al país el pasado domingo, luego de ser parte de la base de entrenamiento que los tres atletas desarrollaron con miras a Tokio.

Destaca calidad de equipo de levantamiento de pesas

A parte de su participación con el seleccionado de taekwondo, Luisito ha tratado de dar seguimiento a otras disciplinas deportivas y una de ellas ha sido al equipo nacional de levantamiento de pesas que estará en el evento deportivo más importante del mundo, el cual considera cuenta con la calidad para poner a sonar el himno el suelo japonés.

“Partiendo de mi disciplina, el levantamiento de pesas es la disciplina que más seguimiento le he dado, sé que tienen unos “Caballos de Troya”, en Zacarías Bonnat, Crimery Santana, Verónica Saladín, Beatriz Pirón y Luis García, que son atletas experimentados, que considero que tiene la capacidad de poder brillar en el pódium y con ellos confío en los demás atletas, también lo harán”

Pie reveló a El Nuevo Diario que a estos atletas de pesas son los que más seguimiento le ha podido dar, aparte de su deporte y reiteró “sé que ellos pondrán a brillar a República Dominicana en el pódium olímpico”.

Manejar la presión, será clave

Luisito es un ganador de grandes batallas y su calidad ha sido puesta a prueba en miles de escenario, por lo que sabe que lidiar con la presión que pone en sí mismo, cada atleta, es fundamental para lograr el éxito.

“La presión siempre va a estar. Siempre he creído que el atleta, antes de llegar al escenario compite consigo mismo, con ese miedo a perder, ese deseo de obtener buenos resultados y no fallar, eso no solamente pasa conmigo, pasa con todos los competidores, ese es el primer rival que debemos vencer, para que no interfiera de manera negativa y dar lo mejor de uno en el escenario” explicó Pie.

Pie es consciente que los rivales que tendrán los dominicanos, tienen igual calidad de quienes representan el país, pero también sabe que en el momento de salir a competir lo harán en igualdad de condiciones.

“En mi disciplina, en el escenario es que se sabe el final, porque en Río, yo vi caer a los mejores, de donde pronosticaban que saldría la medalla de oro, muchos de ellos se fueron sin nada, porque, por más que estén mejores ranqueados, nuestros competidores están preparados para derribar esos muros y seguir adelante”.

Luisito habla con toda responsabilidad y conocimiento sobre esta situación, ya que para obtener su medalla de bronce, tuvo que llegar a la ronda del punto de oro, donde marcó el punto para derrotar al español Jesús Tortosa.

Al referirse a la sensación que genera el ganar una medalla olímpica, Pie señala que es como hacer un sueño realidad, ya que con ello se le coloca un sello al sacrificio que todo atleta realiza para llegar a este escenario.

“Es como ponerle un sello al sacrificio, a esa lucha constante para llegar a un evento de esa magnitud, porque uno viene atravesando situaciones difíciles, por lo que estar en unos Juegos Olímpicos, llegar al escenario más importante del deporte y alcanzar la medalla, lo es todo, porque al final, no todos lo hacen, por lo que alcanzar una medalla, es un sueño hecho realidad, es un sueño alcanzado y esa gran satisfacción del deber cumplido”, explica Luisito.

Antes de culminar su conversación con El Nuevo Diario, Pie se tomó un minuto de su tiempo para mandar un mensaje a los atletas que tienen la responsabilidad de cargar con el peso de los colores patrios en su pecho en Tokio.

“Quiero desearle todo el éxito a la delegación dominicana, decirle a cada uno de los atletas que confíen en ellos mismos, y que la República Dominicana ha pasado por momentos muy difíciles y los ha superado, nos hemos caído y hemos sabido levantarnos, y Tokio 2020 es una oportunidad más de seguir mostrando al mundo que no hay nada imposible para nosotros y que podemos alcanzar lo que nos propongamos. Continuarán haciendo historia”, concluyó.

