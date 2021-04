Luisín Mejía: “Buen manejo del gobierno con la crisis sanitaria hará posible celebración del Pre Olímpico de Pesas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), Luisín Mejía, consideró que el buen manejo dado por el gobierno a la crisis sanitaria hará posible la celebración en el país del Campeonato de Mayores de Levantamiento de Pesas.

Afirmó que de no haber sido por ese excelente manejo a la crisis de salud, no hubiera sido posible la realización del evento que definirá la clasificación final de los pesistas de América que asistirán a los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón.

Mejía, pasado presidente del Comité Olímpico Dominicano, sostuvo que desde el país se está mandando un buen mensaje al mundo.

“En un momento en que en otras naciones poderosas se están cancelando eventos clasificatorios a los Juegos Olímpicos, nuestro país tiene el visto bueno de las autoridades del deporte internacional como el Comité Olímpico y la Federación Internacional de Halterofilia (IWF, por sus siglas en inglés), para que el país celebre el clasificatorio pesas”, precisó Luisín.

El clasificatorio de Tokio 2020 se realizará del 18 al 25 de este mes en el pabellón doctor José Joaquín Puello, del Parque del Este.

Luisín, quien tiene la responsabilidad de supervisar el campeonato por su condición de miembro del COI, sostuvo que las direcciones del COI y la IWF están al corriente del tema sanitario y de la manera exitosa como las autoridades del gobierno encabezado por Luis Abinader ha enfrentado el tema de salud con el virus de la covid 19.

“Los líderes del COI y de la IWF están enterados de que el tema sanitario está controlado, que los protocolos de salud se cumplen al pie de la letra y eso habla de la confianza que hay sobre el país y sus autoridades de gobierno”, agregó.

Mejía recordó que a partir del domingo 18 y hasta el 25 la República Dominicana será la capital de las pesas y del deporte en América.

“Saber que vienen atletas del nivel olímpico y mundial de 26 naciones en la búsqueda de la clasificación a los Juegos de Tokio, habla de la confianza que tienen los países en el deporte de República Dominicana y en su capacidad organizativa”, expresó.

Mejía dijo que en el tema sanitario, “yo de manera particular siempre he apostado a favor del gobierno y así se lo he manifestado a los líderes del deporte de América y las autoridades del COI”.

En otro orden, Luisín también valoró la escogencia del licenciado Roberto Fulcar, ministro de Educación, como presidente del Comité Organizador, y la colaboración que ofrece al evento el ministro de Deportes, ingeniero Francisco Camacho.