Luisiana perdona 125 años después a activista negro que retó leyes racistas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El gobernador del estado de Luisiana, John Bel Edwards, firmó este miércoles el perdón póstumo de Homer Plessy, un ciudadano de raza negra que en 1892 en Nueva Orleans desafió las leyes segregacionistas en EE.UU. y fue condenado por rehusar salir de un vagón de tren solo para blancos.

El caso de Plessy llegó al Tribunal Supremo de EE.UU. en 1896 donde todos los magistrados excepto uno, ratificaron la condena al defender las leyes racistas de “segregados pero iguales” de ese estado del sur del país.

Plessy falleció en 1925 con la condena vigente en su historial criminal.

El fallo en su contra supuso uno de las referencias judiciales en defensa de la segregación racial en Estados Unidos, que estuvo vigente hasta que en 1954 el Tribunal Supremo dio marcha atrás.

En el simbólico acto de perdón Edwards estuvo acompañado por Keith Plessy, uno de los descendientes de Homer Plessy.

“Me siento como si mis pies no tocasen el suelo hoy, porque los antepasados me están llevando”, dijo Plessy en declaraciones recogidas por el diario local New Orleans Times-Picayune.

El fiscal del distrito de Orleans Parish, el mismo en el que hace más de un siglo se condenó al activista, fue quien solicitó el perdón póstumo.

Jake Williams, que dirige esa oficina y también estuvo presente en el acto, remarcó que era “importante” que fuese esa misma fiscalía quien solicitase la clemencia y señaló que lo había hecho con el objetivo de que “la institución fuese perdonada”.

Relacionado