Nació el 17 de enero de 1955 en Santo Domingo. Su nombre completo es Luisa Oliva Navarro Tavares.

Ensayista, narradora, poeta, historiadora, política y educadora. Recibió el título de licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); posteriormente completó una maestría en Ciencias Sociales, mención Políticas Educativas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, México/Costa Rica; luego continuó con una especialización en Ejercicio de la Docencia Universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); se recibió de doctora en Estudios Latinoamericanos, mención de honor, por la Universidad Nacional Autónoma de México; prosiguió con una maestría internacional en Gestión Universitaria en la Universidad de Alcalá de Henares y finalmente hizo un postdoctorado en Historia de los Mundos Atlánticos, en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Luisa Navarro es profesora por vocación y dedicación: Ha sido consultora de Currículum en Ciencias Sociales, Programa de las Naciones Unidas para la Educación y el Desarrollo; directora general de Postgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; ministra consejera, Encargada de Negocios, en la embajada dominicana en Haití; Embajadora-directora de la Escuela Diplomática y Consular de la República Dominicana, Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores; consultora de Ciencias Sociales para Educación de Adultos, Banco Mundial/Ministerio de Estado de Educación; directora de la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; consultora de postgrado del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; profesora de Relaciones Internacionales, facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México y profesora titular de la Cátedra Internacional de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Su gran actividad como conferencista, charlista y panelista es tan extensa, que me limitaré sólo a mencionar algunas que quizás no sean las más relevantes, pero son las más que presente tengo… Charlas y conferencias en España: Sevilla, Madrid, Alcalá; Portugal: Lisboa; México: Ciudad México, Puebla, Ciudad Juárez, Michoacán, Guadalajara, Comala, Tepic, Chihuahua; Managua, Nicaragua; Medellín, Cartagena y Santa Marta; Colombia; Caracas en Venezuela; Buenos Aires en Argentina, Asunción en Paraguay; Ciudad de Guatemala en Guatemala, San Salvador, El Salvador; San Juan, Mayagüez y Bayamón en Puerto Rico; Rhode Island, Nueva York, Nueva Jersey, El Paso, Miami, Indiana, San Fernando, Los Ángeles y Nuevo Orleans en Estados Unidos; Paris en Francia; Viena en Austria; Matanzas y La Habana en Cuba; Ciudad del Cabo en Sudáfrica; Jerusalén en Israel; Nápoles, Roma y Florencia en Italia; Finlandia, Camerún, Uzbekistán, Perú, Brasil, Surinam, Jamaica y Barbados, y por supuesto en nuestro país, en casi todas las instituciones de educación superior, bibliotecas, centros de cultura y escuelas públicas. Ha formado parte de los grupos Taller de Narradores Literarios de santo Domingo, Liga Hostosiana de Santo Domingo y Damas Hostosianas de Mayagüez, Puerto Rico.

En el haber bibliográfico de Luisa Navarro se encuentran varios títulos, los que presento por género.

Ensayo: Santiago tenía que ser; Igualdad y equidad en las Reformas Educativas 2017,

Mujeres hateras; Trinidad o el honor de morir por la patria; entre muchos más.

Cuento: Filando, cuentos de Mujer.

Poesía: Café con tinta; Viento del Este; Golden Words Multilingual Poetry Anthology (Uzbekistan); Asian Pacific Eco Poetree Festival;

Historia: Conceptualizaciones de Base de las Ciencias Sociales; Cátedras Magistrales e

Historia Dominicana Contemporánea (libro de texto de 4to. grado del nivel medio).

Política: Estudio comparado del Régimen de Partidos Políticos en Nicaragua y La

República Dominicana; Régimen de Partidos en México, Centroamérica y el Caribe

y Origen y Evolución del Concepto de Partidos.

Educación: Curriculum educativo en la República Dominicana; Formación de

Formadores y Estrategias de Enseñanzas de las Ciencias Sociales.

La obra de Luisa Navarro figura en innumerables antologías, revistas y publicaciones especializadas.

La labor profesional y humanística de Luisa Navarro ha sido ampliamente reconocida, pero en este caso me limitaré a mencionar sólo algunos: El premio que obtuviera en el 2008 de parte del VI Certamen Internacional de Relatos cortos en España por su obra Filando, cuentos de mujer; Extraordinary Woman Award 2003 por State of Rhode Island and Providence Plantations; Medalla al mérito 1996 por la Universidad Autónoma de México y Profesora del año 1994 por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

La escritora puertorriqueña Luz María López considera que Luisa Navarro siembra sobre palabras no sólo un sentido estético, como propone la poesía, sino también de profunda intimidad con lo que le insta a escribir versos. Ella examina sus rastros y siente la contingencia de su propia esencia al reclamar espacios para sí y para otros porque no acepta la vida sin ese privilegio y porque es mujer ilustrada que ha dedicado su existencia a los saberes.

El poeta y editor Edgar Smith asegura que la mayoría de los poetas logra una conexión con un lector equis. Sin embargo, aun experimentando dicha conexión, bastan unas pocas horas para que se desvanezca. El asunto es que, cuando la poesía brota de la fusión antes mencionada, como es el caso de los poemas de Luisa Navarro, dicha conexión es jamás superficial o efímera. Es una conexión espiritual, intelectual, psicológica e, incluso, algunas veces, carnal… física. Este último es el tipo de conexión que él ha sentido con este cuerpo poético de Luisa Navarro: algo que perdura, algo que no amenaza con irse a ningún lado.

Yo por mi parte hago constar que en los talleres que imparto u organizo, a los que Luisa Navarro asiste con regularidad, ella le imprime un color muy especial porque sus participaciones se convierten siempre en aportes a los facilitadores.

Concluyo esta entrega de TRAYECTORIAS LITERARIAS DOMINICANAS con un fragmento de un poema que aparece en la obra poética Café con tinta de Luisa Navarro:

Pereskia Macanoi de mi jardín

Emergen del sepulcro en que las puse,

el día que rogando la esperanza

aposté a la carta bienhechora,

por un azar de mágica abundancia.

Arcanos del tarot de mis augurios,

tahúr inmaculado de mi suerte,

al verles florecer este verano,

amo a la tierra que hace vida

de la muerte.

Por Ramón Saba

