Luis Ynchausti rechaza desordenes escenificados frente al Congreso por diputados peledeístas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luis Ynchausti llamó hoy al pueblo dominicano a rechazar los desordenes que realizan en los alrededores del Congreso Nacional los diputados que responden al expresidente de la República, Leonel Fernández y que tratan con un NO de oponerse a una posible modificación constitucional para habilitar a Danilo Medina de cara a una nueva reelección presidencial en el 2020.

Ynchausti expresó que los diputados y los sectores que se movilizan a favor del NO a la reforma constitucional no están en el derecho legal de producir desordenes como los que se han llevado a cabo frente al Congreso, sino oponerse en su escenario en el momento que se someta el proyecto de ley y no estar creando incertidumbre.

Dijo que en realidad no es que se opone a que ellos se manifiesten en contra del SI, porque tienen el derecho, pero no lo pueden hacer perturbando el orden institucional que les pertenece a todos los dominicanos.

Señaló que los danilistas tienen el mismo derecho a respaldar el NO, pero en el escenario que les corresponde también.

“Si yo estuviera comandando el contingente policial que protege el Congreso y los espacios públicos los metería presos porque ellos están de forma incorrecta violentando el orden constitucional, ya que no tienen la legalidad para hacer esos desordenes”, manifestó.

Precisó que el alcalde del Distrito Nacional, David Collado le otorgó el permiso a los diputados leonelistas porque él responde al PRM y esto le conviene a su organización, que se realicen esos desordenes.

“David Collado actuó de forma incorrecta cuando le entregó al sector que se opone a la modificación constitucional la autorización para esas actividades. No era lo correcto porque la Junta Central prohíbe todas las actividades de campana”, precisó.

“Imagínense ustedes el choque que se produciría si también el sector de Danilo que es la mayoría hubiese convocado a su gente a respaldar el Si a la modificación constitucional” acotó.

Agregó que de la misma forma que se movilizan los de Leonel, los de Danilo entonces podrían defender la modificación con el SI, pero ese no en realidad el escenario.

Enfatizó que tampoco Interior y Policía debió darles el permiso para estos alteren el orden público, ya que eso crea un desorden en las calles e impide la circulación de los ciudadanos.

Aseguró también en cuanto a los motoristas que supuestamente respaldan el NO a la modificación que a estos para que hagan ruido frente al Congreso, pero que de la misma manera que ellos llevan por paga a esos motoconchistas el gobierno podría hacer lo mismo si quisiera para que respalden el SI a la reelección sin ser cuestionados.

Ponderó que el gobierno cuenta con la mayoría de la población, razones suficientes para pagar el SI y contrarrestar el NO, ya que ellos no podrán entonces cuestionar esa decisión si se realizara, porque están haciendo lo mismo.

“Danilo Medina es un presidente que cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo dominicano, debido a que él está llevando a cabo en el país las grandes transformaciones de carácter social y económico que requiere la nación”, recordó.

Puso como ejemplo la creación de la tanda extendida, la reducción del analfabetismo, las estancias infantiles, las guarderías infantiles, el apoyo al sector agropecuario y el apoyo a la micro empresa.

De igual manera, el soporte que ha dado a los estudiantes con el desayuno escolar y la construcción y modernización de los hospitales, entre otras.

Dijo que esas son razones por la que el pueblo debe apoyar una nueva repostulación presidencial del mandatario. “Nadie ha hecho más que Danilo Medina”, puntualizó.

En relación a la protección que realizaran los militares y policías a los espacios públicos y al Congreso, indicó que estos están en el legítimo derecho de defender las leyes y los espacios públicos por donde transitan los dominicanos.

“Felicito a esos militares y policías que amparados en la Constitución, están haciendo su trabajo de defensa a las leyes dominicanas”, subrayó.

“Esos militares deberían hacer servicio todos los días mientras traten de crear desorden y asimismo si es posible hacerlos presos sin importar que sean diputados, ya que aquí hay que respetar las leyes de este país”, agregó.

Exhortó a la policía a tirarle bomba para dispersarlo o hacerlos presos si los diputados leonelistas tratan de nuevo de alborotar los alrededores del Congreso, ya que no se puede violentar las leyes y crear desasosiego en el país.

Expresó que a la Junta Central Electoral le corresponde prohibir esas movilizaciones porque eso es parte de una campaña electoral y estas están prohibidas, por lo que no puede permitir ningún tipo de eventos en los espacios públicos sin autorización, aunque sea a favor del gobierno o en contra.

“Si a Gonzalo Castillo le prohibieron que siguiera promoviendo la reelección en los medios de comunicación, entonces, por qué la JCE no le prohíbe esas actividades que es campaña a destiempo.

