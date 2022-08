Luis y Alicia, solos en el mismo país…

Alicia en el país de las maravillas, es una película obligada de ver para los niños y en muchas ocasiones, también para los adultos. Dicha película está inspirada en la novela escrita por Charles Lutwidge Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll y fue publicada en el año 1865. La historia narra cómo una niña tiene sueños extraños, y que un día ya adulta ve a un conejo blanco y lo persigue hasta que caer en un hoyo, donde se encuentra en un mundo peculiar y extraño, que habla con animales, humanos y criaturas antropomórficas.

El libro juega con la lógica, su narrativa y estructura, junto con sus personajes, han sido una gran influencia tanto en la literatura (en el género de la fantasía) como en la cultura popular, a tal punto que cuando nosotros decimos que alguien vive en el país de Alicia, es porque se encuentra fuera de la realidad de los demás. Mientras la novela se desarrolla , Alicia va relacionándose con esos personajes fantásticos , como son : el conejo blanco , la liebre de Marzo , el sombrerero loco , la oruga azul , el gato de Cheshire , la reina roja de corazones , entre otros . Alice’s Adventures in Wonderland, como se titula de forma original la novela de “Lewis Carroll”, es una de las mejores novelas del género del sinsentido.

De modo que, uno se queda estupefacto cuando contrasta su propia realidad con lo que dice nuestro presidente Luis Abinader. Cualquiera aseguraría que el presidente, al igual que Alicia está viviendo en un mundo fantástico, divorciado totalmente de la realidad que estamos viviendo los dominicanos.

Usted no puede decir que todo marcha bien, cuando voy a comprar alimentos a unos precios exorbitantes y a la semana siguiente ya tienen otros precios. No me puede decir que la delincuencia ha disminuido, si los titulares, las redes sociales y el barrio dicen otra cosa. No me puede decir que es un gobierno que cuida el dinero del pueblo, cuando en un momento de “crisis” la nómina pública se ha aumentado en un 22%, según los datos del Banco Central.

No me puede decir que es un gobierno honesto, cuando los sueldos del gobierno que ya eran de lujo, ciertos funcionarios se lo han subido para vivir como reyes en una aldea. No me puede decir que hará más que todos los gobiernos juntos, porque ahora no hay “corrupción” si promete la misma obra dos y tres veces. No me puede decir que no es un gobierno corrupto, si todos los días se destapa un escándalo mayor o menor. Cuando no es el Ministerio de Educación, son los Comedores Económicos, si no es el ministro de agricultura y su precio del pollo; si no es Neney, la pintura y los vertederos que se hacen antes de ser licitados.

Y si sigo mencionando, ocupo el espacio que me otorga este medio, por lo cual prefiero colocar aquí un etcétera. Para ya despedirme quiero hacer mención especial de una frase que dijo la periodista Alicia Ortega hace unos días, no sin antes llamar la atención de los dominicanos sobre los tintes represivos y autoritarios de este gobierno. Al que no pueden comprar con una “botella”, un “sobre” o un contrato de publicidad, lo persiguen hasta callarlo o joderlo. No lo digo yo únicamente, pregunten al comunicador Alberto Vargas, que se considera censurado por el gobierno dominicano. Me despido…

“La población no siente la bonanza de la que el presidente habla” Alicia Ortega. Entre Alicia y Alicia, tal parece que Luis Abinader vive con una de ellas en el país de las maravillas.

Por: Pedro René Almonte M.

Relacionado