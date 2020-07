Luis Velásquez, vinculado en red César el Abusador, acepta ser extraditado a EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Uno de los implicados en la red de narcotráfico de César Emilio Peralta (El Abusador), Luis Eduardo Velásquez Cordero (El Pequeño), aceptó ser extraditado a Estados Unidos, durante audiencia en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Velásquez es señalado por lavar más de 250 millones de dólares de la organización dirigida por Peralta.

El citado tribunal levantó el acta de extradición en contra del imputado, quien sostuvo que “la verdad me siento mal porque me han atribuido cosas que no sé, la presión de quererme involucrar en una red de lavado y narcotráfico. Me siento muy mal y quiero protección, veo cosas raras, ruedas de prensa de la DNCD de cosas que desconozco”.

Velásquez pidió perdón a la sociedad y familia por el “daño inconsciente” que creó, al tiempo que pidió que tanto él como su familia sean protegidos, puesto que, según él, lo quieren relacionar con algo en lo que no está vinculado.

Además de Velásquez, las autoridades apresaron a Rhinel Rafael Rodríguez de la Cruz, alias Fido, por su presunta vinculación con la referida red.

Para la banda de César El Abusador habrían lavado la citada cifra mediante inversiones en bienes raíces (compra de apartamentos, fincas, villas, etc), o a través de la adquisición de vehículos de alta gama y otras propiedades.

Mediante dicho esquema de lavado de activos proveniente del narcotráfico, Velásquez Cordero ha montado una estructura poderosa de amplias entregas de cantidades de dinero a narcotraficantes en Colombia, Venezuela, Europa, Estados Unidos de América y México, vinculados al Cartel de Sinaloa.

