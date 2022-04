Luis Valdez y Alejandro Fernández W, dos de los funcionarios mejor valorados del gobierno

El gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el presidente Luis Abinader, posee funcionarios destacados y no destacados por sus acciones, en las diferentes áreas de la Administración Pública, pero en este momento nos dedicaremos a analizar el papel desempeñado por dos de los principales incumbentes del Gabinete Económico.

Para todos es alto sabido, que el desempeño que ha tenido el gobierno en el área económica ha sido uno de los puntos luminosos de su gestión, y en eso han tenido que ver el director general de Impuestos Internos, Luis Valdez y el Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., quienes han tomado importantes y trascendentales medidas al frente de esas instituciones a favor de la población y el Estado dominicanos, apreciaciones que he hecho en mi cuenta de Twitter en más de una vez.

De igual manera, debemos reconocer que otros funcionarios como el Gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu y Jochi Vicente, han contribuido al mantenimiento de la estabilidad económica que en los actuales momentos necesita la nación para poder hacer frente al choque económico externo generado por la invasión de Rusia a Ucrania y la resaca que todavía sentimos de la pandemia Covid-19.

Sin embargo, y por lo que voy a razonar a partir de ahora, es que me he atrevido a fundamentar el eje central de este escrito en destacar los aportes que le han hecho al gobierno y al país, los funcionarios que he citado precedentemente.

En el caso específico del licenciado Luis Valdez, debemos señalar que ha sido uno de los funcionarios que mayor sintonía ha mostrado con la filosofía de gobernar que ha puesto en marcha el presidente Luis Abinader, en el sentido de que ha sabido rectificar medidas que en determinados momentos el gobierno ha entendido no beneficiaran a la sociedad ni a su gestión gubernamental, como por ejemplo la posposición de la aplicación de la nueva disposición del RST hasta que la misma sea socializada con los sectores profesionales que están incluidos en ese régimen de tributación.

No obstante, concomitantemente con su buena aptitud de funcionario racional y consciente, el director general de Impuestos Internos ha logrado mantener un nivel de recaudación de los tributos del Estado dominicano superior a lo estimado desde que asumió las funciones en esa dependencia gubernamental, lo que lo convierte en uno de los incumbentes más eficientes, no solamente del área económica, sino de todo el gobierno central del país.

Muchos fueron los sectores de la vida nacional los que resultaron sorprendidos con la gestión que Luis Valdez, desde sus inicios ha venido desarrollando al frente de la DGII, pero algunos ignoraron que ha tenido una vida dilatada en el desempeño de las tareas tributarias de nuestro país y de que durante muchos años ha sido asesor en esa materia, tanto en el Partido Revolucionario Dominicano como en el Partido Revolucionario Moderno, en que ha militado, de los más importantes líderes y candidatos presidenciales que ambas organizaciones políticas han tenido, por lo que su trayectoria presagiaba el éxito rotundo que cosecha hoy.

En cuanto a lo que concierne al licenciado Alejandro Fernández W., debemos decir que es uno de los funcionarios más preparados con que cuenta el gobierno del presidente Luis Abinader, lo que lo convierte en la más genuina autoridad gubernamental del área económica de la administración pública de nuestro país, en los actuales momentos.

El licenciado Fernández W., es un profesional de la economía de abolengo y de regia formación fundamentada en la convicción personal del reto que para él representa la trayectoria de éxitos que su progenitor tuvo en ese quehacer, y en tal sentido ha sentado las bases de una gestión transparente y vanguardista al frente de la Superintendencia de Bancos, como bien ha podido apreciar la sociedad dominicana desde que fue nombrado al frente de esa institución.

El éxito de Fernández W. al frente de la SB, ha sido marcado por las decisiones que ha tomado a favor de los usuarios de los servicios bancarios de nuestro país y las medidas de transparencia y automatización, que desde que llegó a esa institución ha puesto en funcionamiento, y que han servido de empoderamiento a la población para exigir mejores servicios, gracias a las políticas regulatorias vigentes.

Del actual Superintendente de Bancos, podemos decir que para la población dominicana no hubo sorpresas en torno a las medidas dispuestas por su gestión, debido a que se trata de una persona pública que ha hecho aportes al debate económico del país, desde los medios de comunicación, como desde las diversas funciones que ha desempeñado en esa área, por lo que nadie ha sido extrañado con sus acciones, las cuales lo convierten en uno de los principales funcionarios del gobierno elegible para ser Gobernador del Banco Central.

Por Balbueno Medina

Relacionado