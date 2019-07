Luis Toral dice PLD debe concentrarse en sus primarias abiertas y olvidar habilitación DM para el 2024

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Luis Toral, coordinador general del sector externo de apoyo a expresidente Leonel Fernández, dijo este lunes que faltan menos de 70 días para ir a primarias abiertas para elegir a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y no es propicio que se esté hablando de reformar la Constitución para habilitar a Danilo Medina para el 2024, cuando

Puntualizó que “la desesperación lleva a los errores” y el ambiente es de primarias y todos deben concentrase en los trabajos democráticos de cada partido para entrar en un proceso electoral.

Recordó que después de la primarias en tan solo cuatro meses hay elecciones congresuales y municipales y tres meses después las presidenciales.

“Yo creo que quienes han aupado ese tema le cogió lo tarde, y no han entendido el proceso, al pueblo dominicano, que dijo en un 80% que no a la reforma Constitucional, se está hablando de algo muy serio, y no se debe acelerar las cosas”, dijo Toral.

Al referirse a sangre nueva en el PLD, tema que propuso el presidente Danilo Medina, el dirigente político indicó “más que sangre nueva, sería sangre buena, como es la de Leonel Fernández, un activo valorado y tan importantes”.

Destacó que Leonel Fernández es una sangre buena, que transformó este país y tiene una excelente trayectoria.

Dijo no entender cómo es que en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se habla de minoría y no de presentar al país la mejor opción que tiene esa organización, que es Leonel Fernández.

Criticó que se hable de presentar un bloque para enfrentar a Leonel Fernández, cuando lo correcto debe ser la unificación para ganar las elecciones y seguir en el poder.

Significó que el PLD vas a cumplir 20 años de gobierno, y ha sido de estabilidad económica, leyes nuevas, tribunales, entre otros.

Presidencia de la Cámara de Diputados

Luis Toral dijo que está seguro que el acuerdo de la presidencia de la Cámara de Diputados será respetado como hasta el momento se ha hecho, y recordó que antes de Radhamés Camacho todo estaba bien.

“Pasó Lucia Medina, Rubén Maldonado, Radhamés Camacho y ahora le toca a Demóstenes Martínez, si no se cumple sería echarle leña al fuego, y no debemos actuar así, yo aspiro a que la cordura siga en el PLD, no podemos permitir que el PLD saque al PLD del poder”, dijo.

Anuncios

Relacionado