Luis Severino se sintió muy bien y tiró strikes en sesión de bullpen 

EL NUEVO DIARIO, TAMPA, Florida – Cuando el dominicano Luis Severino se subió a un morrito del bullpen por primera vez tras someterse a la cirugía Tommy John, los coaches que estaban presentes le dijeron que se tomara las cosas con calma. Cada vez que tronaba la mascota del receptor, volvían a advertirle, pero el derecho simplemente encogía los hombros. La fuerza de sus pitcheos era natural.

“Definitivamente me estaba sintiendo bien ese día”, dijo Severino a MLB.com. “Me estoy sintiendo muy bien. No sabía qué hacer en mi primer bullpen, así que lo traté como si fuera uno normal. Me dijeron que no lanzara muy duro, así que traté de controlarme un poco, pero me estaba sintiendo muy bien y tirando strikes”, añade la historia del portal oficial de las Grandes Ligas.

Severino ha lanzado dos veces desde el montículo del bullpen. Su primera sesión fue de 20 pitcheos y la más reciente de 25. El coach de bullpen de los Yankees, Mike Harkey, dijo que él cree que Severino es el “jugado que he visto más cómodo” después de la cirugía Tommy John.

“Parecía que estaba cero preocupaciones sobre si su codo operado estaba bien”, dijo Harkey.

Severino, que hasta ahora ha lanzado sólo rectas, dijo que está ansioso por empezar a tiras sus envíos rompientes. Con la mente puesta en regresar a la rotación de los Yankees a finales de junio o principios de julio, Severino tiene pautado seguir lanzando sesiones en el bullpen dos veces a la semana hasta que reciba luz verde para enfrentar a bateadores.

“Nunca había estado tanto tiempo fuera del juego, así que estoy emocionado de volver”, dijo Severino. “Me emociona estar en el montículo. La primera vez que volví, estaba tratando de hacer un buen trabajo y ser yo mismo. Ser yo mismo es lanzar duro, así que no es fácil, pero voy a dar lo mejor de mí”.