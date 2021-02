Luis Severino: “Mental y físicamente, me siento bien”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TAMPA, Florida.- Los Yankees cuentan con el regreso del dominicano Luis Severino a la rotación en algún momento de este verano, pensando en el derecho como si fuese una adquisición a mitad de temporada. Sin embargo, el dos veces convocado al Juego de Estrellas cree que puede volver antes de lo estimado.

Severino viene haciendo tiros largos desde 90 pies y está programado para aumentar la distancia a 120 pies esta semana. Su siguiente paso sería lanzar desde un montículo, algo que podría pasar antes del final de los entrenamientos primaverales. Todo eso es parte de un régimen para aumentar su velocidad y resistencia al enfrentar a los bateadores.

“Mental y físicamente, me siento bien”, dijo Severino a MLB.com. “Espero regresar más pronto [que el verano], pero por ahora no tengo una fecha exacta para eso. Lo más importante es que me siento bien y estoy tomando las cosas día a día. Estamos cerca de hacer (sesiones del) bullpen, así que veremos cómo me siento y qué tanto he progresado”.

Severino se sometió a una cirugía Tommy John el 27 de febrero del 2020, lo que obligó a detener los planes para que el dominicano hiciera el 1-2 con el as Gerrit Cole en la parte alta de la rotación de los Yankees. Severino espera en algún momento poder lanzar junto a Cole, Corey Kluber, Jameson Taillon y los otros abridores de los Bombarderos.

“Nuestra rotación va a ser grande, hombre”, exclamó Severino. “Vamos a tener a seis, siete, ocho muchachos que serían buenos pitchers en cualquier equipo. Espero que nada le pase a ninguno, pero si algo sale mal, tenemos a alguien más ahí”.

El dirigente de los Yankees, Aaron Boone, afirmó que cuenta con el aporte de Severino para este 2021.

“Pienso que va a ser parte de nuestro equipo en algún momento este año; la pregunta es cuándo”, manifestó Boone. “Ya sea a mitad de temporada, para el receso del Juego de Estrellas o en la fecha límite de cambios – eso se irá aclarando durante los próximos meses. El muchacho se ve bien ahora mismo. Es parte importante de nuestros planes”.

Haber estado apartado del equipo durante la temporada del 2020 acortada por la pandemia de COVID-19 fue difícil para Severino, quien señaló a varios compañeros y otros jugadores alrededor de la liga como recursos durante su recuperación. Severino dijo que el ex Yankee Adam Ottavino fue especialmente de gran ayuda para él.

El zurdo Jordan Montgomery reveló que le pidió a Severino que no se apresurara en su rehabilitación y que cumpliera con el proceso paso por paso.

“Recuerdo lo emocionado que estaba por subirme a un montículo, porque siempre estás ansioso por llegar a esa próxima fase”, recordó Montgomery. “Mi mejor consejo sería no apresurarse y seguir el proceso paso a paso. Realmente no existe razón para forzar el brazo en tus sesiones del bullpen ahora mismo. Me sentí un poco ansioso, me adelanté en el proceso y terminé teniendo un contratiempo con el hombro que retrasó mi recuperación cuatro semanas. Entonces, realmente trátalo como otra fase y sigue adelante”.

Severino dijo que experimentó algo de inquietud cuando volvió a hacer tiros, pero se siente motivado de que su proceso parezca ir viento en popa hasta ahora. El dominicano ha estado lanzando solamente rectas y ya se le notificó que podría hacer lanzamientos rompientes y a baja velocidad la próxima semana.

“Estoy 100% seguro de que recuperaré el nivel que tuve en el pasado”, aseguró Severino. “Me siento bien fuerte. Cuando tenga la oportunidad de regresar a Nueva York, voy a volver a ser el mismo de antes”.