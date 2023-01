Luis Severino en grupo de jugadores que tienen mucho por demostrar en el 2023

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.-No ha pasado tanto tiempo desde que los siguientes siete jugadores sobresalían entre los mejores en todo el béisbol. Convocados al Juego de Estrellas, candidatos al Premio Cy Young y hasta un ganador del JMV — perfilados a convertirse en superestrellas.

Pero mucho puede cambiar en este juego en uno o dos años. Durante ese trecho, estas figuras vieron un descenso en su producción y un aumento en los críticos. Ahora las interrogantes de lesiones persiguen a cada uno de ellos. Son lo suficientemente jóvenes y talentosos para impactar al nivel de las Mayores durante más temporadas, pero sin un repunte, su futuro en la Gran Carpa repentinamente podría lucir algo opaco.

También están en equipos con aspiraciones realistas para la postemporada en el 2023, y cada jugador probablemente será agente libre después de esta campaña. Por eso es evidente que este grupo tiene mucho por demostrar en los próximos partidos.

Cody Bellinger, OF, Cachorros

Según su agente Scott Boras, el guardabosque recibió ofertas multianuales esta temporada muerta. Pero el objetivo siempre fue firmar un contrato de un año con las esperanzas de que el jugador que pegó 47 cuadrangulares rumbo al premio al JMV de la Liga Nacional en el 2019 pueda recuperar su valor y aprovechar otra oportunidad en el mercado libre del próximo invierno. Recibió esa clase de contrato en el Norte de Chicago.

La producción de Bellinger vio un descenso en el 2020, pero de todas maneras su ofensiva estuvo por encima del promedio (wRC+ de 112) con una excelente defensa. Aunque su fildeo de alta calidad se ha mantenido, su desempeño en el plato se ha desplomado debido a varias lesiones.

Bellinger tiene apenas 27 años y su contrato incluye una opción para el 2024. Debido a sus recientes resultados, el jardinero sabe que el 2023 será un año importante en su carrera.

Mike Clevinger, LA, Medias Blancas

El derecho y los Patipálidos se asociaron a comienzos de la temporada muerta bajo un contrato de un año y US$8 millones que incluye una opción mutua para el 2023. El ex serpentinero de Cleveland, quien se sometió a una operación Tommy John en el 2021, espera que un regreso a la Central de la Americana sea un factor positivo en su repunte.

El año pasado desde los Entrenamientos de Primavera tuvo un mal comienzo tras sufrir una dolencia en una rodilla que persistió durante toda la temporada. Logró realizar 22 presentaciones en la temporada regular, pero la velocidad de su recta bajó por casi 2 mph. Terminó con efectividad de 4.33, FIP de 4.97 (el peor de su carrera) y su tasa de ponches cayó al 18.8%, muy por debajo del promedio en MLB del 22.1%. Clevinger no anticipa que la velocidad de sus pitcheos no sea un problema esta campaña. A los 32 años, no le conviene ver otro año perdido.

Joey Gallo, OF, Mellizos

Para la fecha límite de cambios del 2022, era evidente que Gallo necesitaba un cambio de ambiente. Su estadía de 140 partidos con los Yankees fue decepcionante como lo demostró su línea ofensiva de .159/.291/.368 con una enorme cantidad de ponches. Sin embargo, la fortuna de Gallo no cambió cuando los Bombarderos lo enviaron a los Dodgers. En 137 turnos de temporada regular, registró OPS de .671. Ahora Gallo busca otro nuevo comienzo en Minnesota.

Los Mellizos probablemente no se fijarán en los malos aspectos de su ofensiva con tal de que la tasa de jonrones/elevados se acerque o esté por encima del 30%, que es donde estuvo del 2017-19, cuando Gallo bateó .217 con un 36.7% de abanicados, pero produjo OPS de .869 detrás de sus 103 bambinazos durante ese trecho.

Lucas Giolito, LA, Medias Blancas

El club del Sur de Chicago estaría muy favorecido por un repunte de Clevinger. Pero si los Patipálidos pretenden adueñarse de la Central de la Liga Americana, necesitarán que su líder en la rotación esté en gran forma.

Giolito llegó al 2022 con tres campañas consecutivas en las que estuvo al menos el 24% mejor que el promedio de la liga en EFE+. Pero sufrió un tirón abdominal tras cuatro entradas de su apertura en el Día Inaugural, se perdió varias semanas después y nunca entró en ritmo.

Su promedio de carreras limpias de 4.90 fue casi una carrera y media peor que los de cada año del 2019-21. El diestro calificó la temporada pasada como “un fracaso”. No cabe duda de que será el mejor abridor disponible en el mercado libre si repunta en el 2023. Pero si repite lo que hizo en el 2022, generaría una gran interrogante sobre su valor en el futuro.

Jack Flaherty, LA, Cardenales

El derecho se afianzó como uno de los mejores serpentineros en el 2019. Encabezó a los abridores de la Liga Nacional en WHIP y en hits concedidos, también ocupó el cuarto lugar con efectividad de 2.75 y bWAR de 5.8. A los 23 años, su futuro parecía ser increíblemente brillante.

Pero como nos damos cuenta cada campaña, el ser lanzador es perjudicial para la salud. Tras registrar casi 40 innings durante la abreviada temporada del 2020, Flaherty estuvo limitado a sólo 78.1 capítulos en el 2021 debido a tirones en un oblicuo y el hombro. Este último todavía fue un problema el año pasado y retrasó su debut hasta junio y lo limitó a apenas ocho episodios antes de septiembre.

Está por verse si puede volver a demostrar lo brillante que era. Pero Flaherty es uno de varios jugadores que definitivamente deben mantenerse en salud en el 2023.

Luis Severino, SP, Yankees

El quisqueyano, igual que Flaherty, hace algunos años fue toda una maravilla en la lomita. Llegó a las 190 entradas a los 23 años en el 2017 y también lo logró en el 2018. Estuvo entre los primeros 10 en las votaciones por el Cy Young de la Americana en cada una de dichas campañas.

Pero su 2019 estuvo limitado por un tirón en la espalda. Se sometió a la operación Tommy John en febrero del 2020 y sufrió contratiempos durante su larga recuperación. Cuando recibió el visto bueno para volver a las Mayores, ya habían pasado más de 700 días desde su última presentación. Pero aparte de una interrupción de dos meses por otra dolencia en la espalda, su 2022 fue un éxito. Severino registró una buena tasa del 20.3% de ponches menos pasaportes otorgados y EFE anticipado de 2.93 en 102 entradas. Su recta perdió un poco de vida, pero todavía supera las 90 mph y sigue confundiendo a los bateadores (promedio de .186, wOBA de .275 el año pasado).

El dominicano tiene la apariencia de todo un as cuando se sube a la lomita. Pero al ver que ha lanzado apenas 120 capítulos desde el comienzo del 2019, solamente necesita encontrar una manera de mantenerse en el montículo con regularidad. Su presencia en la rotación abridora de Nueva York ha tomado algo más de importancia luego de la noticia de que su compatriota Frankie Montás podría perderse el primer mes de esta temporada por una inflamación en el hombro de lanzar.

Jesse Winker, OF, Cerveceros

Aunque ha batallado con varias lesiones durante su carrera de seis años, Winker con frecuencia ha tenido un letal bate cuando está en el lineup. Bateó .292/.392/.552 con 36 vuelacercas en 164 compromisos con los Rojos desde el comienzo del 2020 al 2021 y su wRC+ de 167 contra lanzadores derechos lo colocaron de cuarto entre todos los bateadores zurdos. En marzo pasado, Winker parecía ser la adquisición perfecta para unos Marineros que les urgía reforzar su defensa.

En el 2022, disputó 136 juegos con Seattle (una marca personal) y su tasa del 15.4% de pasaportes negociados fue una de las mejores en todo el béisbol. Después de eso, poco le salió bien al jardinero convocado al Juego de Estrellas del 2021.

Tras su paso a Milwaukee en diciembre — más operaciones en el cuello y la rodilla izquierda después de la temporada regular — Winker ahora se encuentra en su tercer equipo en la misma cantidad de años. Posiblemente un regreso a la Central de la Liga Nacional podría ayudarle a recuperar algo de la magia que demostró en Cincinnati.

