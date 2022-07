Luis Severino, cada vez más afianzado en las Grandes Ligas tras las lesiones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON – La versión de Luis Severino que se vio el jueves en Houston se pareció a la del 2017-18, cuando el dominicano fue convocado a dos Juegos de Estrellas consecutivos y terminó tercero y noveno, respectivamente, en las votaciones para el Premio Cy Young de la Liga Americana.

En el partido entre los Yankees y los Astros el jueves, Severino entregó su sexta salida de calidad de la temporada, permitiendo tres hits y dos carreras, con dos bases por bolas, en 6.0 entradas en la derrota por 2-1 de Nueva York ante Houston en el Minute Maid Park.

“Creo que se ha visto muy bien”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. “Ha sido muy consistente para nosotros y su material ha sido excelente. Para mí, se parece al pitcher-y quizás una versión más pulida que ha sido muy exitoso—al que era al principio de su carrera. Siento que tenemos de vuelta a Sevy y eso es lo más alentador”.

Severino se ha visto impresionante en las últimas seis semanas, con efectividad de 2.92 y 60 ponches en 49.1 entradas en sus últimas ocho aperturas. En siete de sus últimas nueve presentaciones, ha ponchado a por lo menos siete bateadores.

En la campaña, Severino tiene promedio de carreras limpias de 3.35 en 14 aperturas. En 11 de ellas, ha permitido tres anotaciones o menos.

La clave de su repunte ha sido la salud. En las últimas tres temporadas, el quisqueyano ha tirado un total de 18.0 innings (12 en el 2019, ninguno en el 2020 y apenas 6.0 en el 2021), debido a una serie de lesiones, incluyendo una cirugía Tommy John en febrero del 2020.

“Lo único que me ha limitado han sido la salud”, dijo Severino. “He tenido muchas lesiones, pero ahora me siento en salud y que me estoy recuperando bien”.

Lo único que le ha faltado ahora es apoyo ofensivo de parte de los Yankees. Nueva York ha anotado un total de 18 carreras en las últimas siete aperturas de Severino, lo cual es un gran factor para que el equipo haya perdido cinco de esos partidos.

