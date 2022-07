Luis Salazar junto a David Kada lanzan “La Protagonista”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El joven cantautor Luis Salazar, perteneciente a la orquesta KeWenaOnda, presenta su nuevo tema musical y video junto a David Kada llamado ” La Protagonista”.

El clip de este nuevo tema musical, al ritmo de la salsa, tiene un contagioso contenido y una jocosa historia, grabado en la bella zona colonial de Santo Domingo, República Dominicana con el equipo de Raymond HD.

“Ella tiene su club de fans, pero no es cantante, no sabe si viene o si va, no tiene quien la aguante… sabe que la están mirando y vive en una película, tiene delirio de ser, La Protagonista” … forma parte de la letra del tema que surge por unas de las amigas de Salazar y su orquesta. Llevaban meses cantándola de manera empírica cada vez que se veían, hasta que Luis se decide a darle forma y escribir un borrador, lo envío a Japi su mánager y junto a Roniel Alfonso (arreglista y productor cubano), completan la letra y estructura de la canción desde los estudios en La Habana, donde además se graban todos los instrumentos y coros que conformarían la pista.

Video Oficial “La Protagonista”:

Al escuchar la pista por primera vez piensan irremediablemente en David Kada para lograr una colaboración y el asesor de imagen de Luis, Vladimil (Calpo), les indica la vía de hacérsela llegar a David y se da la reunión para completar la canción, grabando sus voces en Santo Domingo, para luego mezclar y masterizar en Cuba con Orestes Águila, resultando una alianza que termina en una increíble amistad.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad que me da David Kada de compartir y apoyarme, no tan solo como artista, también como un gran amigo. Esto me ha dado mucha fuerza para continuar con mis proyectos y vencer los obstáculos y dificultades relativos a cualquier carrera musical y estoy feliz y orgulloso de tener el talento de David plasmado en una de mis canciones” expresó Salazar.

“La Protagonista” está disponible desde el 01 de julio en todas las plataformas digitales y a través del canal oficial de YouTube de Luis Salazar.

Relacionado