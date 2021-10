Luis Rojas sobre dirigir a Mets: “Ha sido bien especial”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA – El juego del domingo ante los Bravos podría ser el último del dominicano Luis Rojas al frente de los Mets.

Aunque los directivos de los Mets no planean decidir sobre el futuro de Rojas sino hasta después de terminada la temporada, el presidente del club, Sandy Alderson, no le dio un voto de confianza durante una extensa rueda de prensa la semana pasada. Al contrario, Alderson notó que incluso si decidiera mantener a Rojas en el cargo de piloto llegado noviembre, quien sea que llegue para asumir como nuevo presidente del departamento de operaciones de béisbol, tendrá el poder de revertir esa decisión.

Para evitar que Rojas pase por esa situación, los Mets al menos van a considerar la posibilidad de cortar vínculos con su manager después de terminar la ronda regular.

Puede resultar fácil olvidar que el matrimonio entre los Mets y Rojas fue por necesidad. Él no fue la primera elección para el cargo. El puertorriqueño Carlos Beltrán fue contratado en primer momento durante la temporada muerta 2019-2020, antes de que Major League Baseball lo nombrara en su reporte sobre el escándalo de robo de señas de los Astros. Los Mets cortaron lazos con Beltrán a los pocos días, contratando a Rojas a muy pocas semanas del Spring Training del 2020.

Fue una selección lógica, considerando que Rojas conocía mejor que nadie a la organización. Había sido instructor, coach y manager de ligas menores para los Mets desde el 2006, ascendiendo por el organigrama de la organización junto a varios de los jugadores que ya estaban en el club. Aunque había preocupación por la falta de experiencia de Rojas, que para entonces tenía 38 años, compensaba aquello con su conocimiento del equipo.

“A mí me encanta jugar para Luis”, dijo el primera base Pete Alonso, quien fue dirigido por Rojas por primera vez en el 2017 para Doble-A Binghamton. “Siempre voy a recorder especialmente cada una de las experiencias por las cuales he pasado, porque él me ha tratado demasiado bien. Siempre me ha tenido respeto. Y yo siempre le he tenido respeto”.

Pocos dentro de los Mets culpan directamente a Rojas por la decepcionante temporada del equipo, que terminará el domingo en el tercer lugar de la División Este de la Liga Nacional. Alonso se refirió a él como una “tremenda persona” y un “hombre de béisbol”, un sentimiento compartido por otros. En cualquier caso, muchos creen que habrá cambios en varios niveles de la franquicia. Lo natural es que Rojas, que tiene un porcentaje de victorias de .466 en dos años en el timón, sea parte de esos movimientos.

“¿Todavía no sabemos, verdad? Tenemos que llegar primero allí y ver qué va a pasar”, dijo Rojas cuando le preguntaron esta semana sobre su estatus. “Pero he disfrutado mi tiempo aquí estos últimos dos años como manager. Ha sido divertido trabajar y conectar con los muchachos todos los días”.

“No hemos logrado lo que queríamos. Pero, primero que todo, la atmósfera en el clubhouse ha sido una de las cosas más importantes en las que puedo pensar estos últimos dos años aquí… aunque no hemos conseguido los resultados, eso es algo que quiero destacar, porque ha sido bien especial”.

Si los Mets cortan lazos con Rojas, se apoyarán en su nuevo presidente del departamento de operaciones de béisbol para encontrar un reemplazo, quien probablemente será alguien con vínculos con el nuevo directivo. Rojas, por su parte, seguramente no tendrá problemas para encontrar un trabajo en otro lado. El béisbol le corre por la sangre a Rojas, cuyo padre, Felipe Alou, dirigió a los Expos y los Gigantes, y cuyo hermano, Moisés Alou, trabaja como asistente especial del gerente general de los Padres, A.J. Preller.

“A él le encanta lo que hace, y se preocupa, no sólo por ganar juegos, sino que se preocupa por todo el mundo en ese clubhouse a nivel personal”, añadió Alonso. “Es una persona grandiosa. Un tremendo hombre de béisbol. Realmente disfruté jugando para él”.

Los Mets completaron su calendario el domingo. ¿Y después de eso?

“Tendremos que esperar y ver qué pasa después de la temporada”, concluyó Rojas.

