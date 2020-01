(VÍDEO) Luís Rojas resalta trabajo de Virgil, Landestoy y Pérez, quienes fueron mentores en su paso con Mets en liga de verano

View this post on Instagram

paso con Mets en liga de verano JUBEY, BOCA CHICA.- El nuevo dirigente de los Mets de New York(@mets ), Luis Rojas, resaltó a los coaches Osvaldo Virgil, Rafael Landestoy y Juan Hendersón, quienes le ayudaron bastante mientras fue coach de la organización desde el 2006. Rojas alabó a esos coach mientras era presentado este lunes en la academia del equipo en Jubey, Boca Chica, donde se dieron cita periodistas, directivos de la organización neoyorquina y parte de su familia, principalmente su esposa, Laura Estepan. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord