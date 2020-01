Luis Rojas considerado para dirigir los Mets

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El dominicano Luis Rojas está siendo considerado para ocupar el puesto vacante de manager de los Mets de Nueva York, según pudo comunicar el periodista Ken Rosenthal en su cuenta de Twitter.

Otros candidatos con reales posibilidades de reemplazar a Carlos Beltrán son Buck Showalter y el puertorriqueño Eduardo Pérez.

Rojas, quien es hijo de Felipe Alou y hermano de Moisés Alou, tuvo durante ocho años un notable éxito como dirigente en el sistema de finca de los Mets.

Desde la pasada campaña ocupa el puesto de encargado de la Unidad de Análisis del club newyorkino.

Carlos Beltrán y los Mets han acordado cortar vínculos, anunció el club este jueves en la tarde.

#Mets coach Luis Rojas under consideration for managerial vacancy, sources tell The Athletic.

— Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) January 16, 2020