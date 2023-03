Luis Ramírez: “Si no me dejan entrar a un sitio, no voy, punto”; invita dominicanos a darse a respetar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Luis Ramírez consideró que las autoridades deben prestar atención a los aislados casos de discriminación que se han suscitado establecimientos en República Dominicana, porque si bien los dueños de negocios tienen el derecho a establecer reglas, si la razón detrás de la negativa de entrada está relacionada con la raza, esto va en contra de la Constitución y las leyes del país. Contrario a esto, también entiende que los dominicanos deben dejar a un lado el complejo de Guacanagarix y empezar a respetarse, ya que desde su óptica en “este país no hay nada que tenga características tan particulares y únicas” que obliguen a adquirirlo en un lugar específico. “Aquí eso ocurre como en cualquier parte del mundo, de manera aislada, siempre hay un desaprensivo que establece unas reglas en un negocio que son estúpidas, pero al dominicano también le gusta mucho un complejo de Guacanagarix, ahorita, tú ves dos o tres negros diciendo: a mí me dejan entrar ahí, ¡baboso! Si no dejan entrar un negro y no te dejan entrar a ti, tú eres el que no te respetas al final”, expresó. Ramírez realizó estas afirmaciones en el programa “Aquí se Dijo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV. (Ver programa). En tal sentido, agregó que es importante tener claro que con cada escándalo, “nosotros le estamos dando un caldo de cultivo a los que viven al acecho de cómo actúa la República Dominicana con relación a las personas”. “Nosotros nos desbordamos en cuestionamientos, críticas y desmentidos al Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque hace unos meses estableció que en la República Dominicana se discrimina por condición de piel a raíz de un ciudadano norteamericano que no se le permitió entrar en un restaurante y el Departamento de Estado aprovechó eso de manera desconsiderada, porque ese fue un caso aislado”, expresó. Relacionado Comenta