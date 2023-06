Luis Ramírez fustiga procedimientos legales posteriores a confrontación entre fiscalizadora y policías en Higüey

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista política Luis Ramírez consideró que el debate en este momento no debería ser sobre quién se excedió en el incidente protagonizado por una fiscalizadora y miembros de la Policía Nacional el pasado jueves en el municipio de Higüey, provincia de La Altagracia, sinos sobre los procedimientos legales posteriores y sus implicaciones.

Según Ramírez, lo que debería ser motivo de preocupación es la actuación del Ministerio Público, quien solicitó una orden de conducencia sin que el proceso haya sido debidamente investigado, especialmente, porque cuando se trata de un civil estos procesos se tardan meses.

“Penoso es que nos hayamos quedado en la discusión de si la fiscal se excedió o si los policías se excedieron, yo creo que ese no debería ser el debate en estos momentos”, sostuvo.

Durante la conducción del programa “Aquí se Dijo”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el analista calificó como abusiva, oficiosa y resentida esta acción, ya que se espera que el Ministerio Público garantice el debido proceso y no tome medidas precipitadas.

(Ver programa).

“A nosotros lo que debería preocuparnos es que un Ministerio Público, en el caso de la magistrada fiscal de Higüey, se despache a solicitar una orden de conducencia contra un proceso que todavía no ha sido investigado y descargue medio Código Penal de manera abusiva, oficiosa y de manera resentida, porque ella debería estar para garantizar los debidos procesos”, narró.

Durante su intervención, el comunicador fustigó con firmeza la celeridad con la que una juez otorgó la orden de prisión sin “fundamentos jurídicos sólidos”en contra de los policías involucrados, ya que, a su entender, esta solicitud carecía de razón de ser y no fue evaluada de manera adecuada por la juez, que la concedió de forma expedita.

“Deberíamos preocuparnos más porque una juez le otorgó la orden de prisión a una solicitud que no tenía razón de ser, no tenía razones jurídicas, no tenía razones de ningún tipo y ella ni siquiera lo valoró y sencillamente se dio aquiescencia con una celeridad que nadie logra, porque aquí cualquier ciudadano para lograr que se le otorgue una orden de conducencia sobre una denuncia tarda meses dando viajes a la Procuraduría, es lo que debería estarnos preocupando en estos momentos”, pronunció.

Relacionado