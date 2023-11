Luis Ramírez destaca el país vive de asombro en asombro

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Luis Ramírez destacó este miércoles, que la sociedad vive de “asombro en a sombro” de cosas que se vienen construyendo, al referirse al desorden ocurrido el pasado fin de semana en la Zona Colonial.

Insistió que los dominicanos viven de asombros y viven mirando hacia el otro lado, lo que resulta algo común, al estar ignorando cosas que están pasando en su entorno y un día esas cosas nos afectan.

Ramírez habló sobre este y otros temas de interés, al participar junto a la comunicadora Uzzilis Encarnación en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Nosotros tenemos la virtud, como dominicanos y como sociedad, de siempre mirar al otro lado, porque solamente reaccionamos cuando las cosas nos tocan”, explicó el comentarista.

En ese sentido, señaló que lo ocurrido en la calle 42 del sector de Capotillo, es lo que se ha estado replicando en todos los barrios de la capital, en pueblos y provincias del territorio nacional.

“Entonces eso no es nada, eso no es ningún problema, ni para los medios ni para cierto nivel de autoridad, mientras ocurre ahí y siempre creemos que eso se va a quedar ahí y no es verdad”, sostuvo.