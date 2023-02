Luis Ramírez: “Decir que los jóvenes no tienen oportunidades es una mentira”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político Luis Ramírez difiere de la narrativa “derrotista” que se ha difundido en la República Dominicana en torno a las oportunidades y condiciones que posee la juventud para alcanzar su desarrollo.

Aunque reconoció que es necesario seguir avanzando, sostuvo que es mucha la diferencia existente entre la derrota que se promueve y la realidad que viven los jóvenes en el país.

“Ese discurso derrotista de que la juventud no tiene oportunidad, todo eso es mentira, no es verdad. De manera segmentada, las proporcionalidades de la juventud de hace 25 años y la de hoy, la de hoy, le lleva la milla, en espacio, en oportunidad y en acceso a todo”, consideró.

En ese sentido, consideró que es necesario dejar de justificar la migración con la premisa de que en República Dominicana no hay oportunidad para los jóvenes, porque, desde su óptica, la realidad es que la mayoría de los que se van tienen expectativas mayores a su formación.

“Si estoy para vivir modestamente e ir evolucionando con el tiempo, pero yo me quiero comprar una yipeta y un apartamento en primera vuelta, entonces mis expectativas están fuera, yo me invento que me tengo que ir, eso también es parte esto, también están los que no tienen ninguna expectativa, es verdad”, comentó.

Mencionó que antes la desocupación imperaba en la juventud; sin embargo, en la actualidad los niveles de desempleo guardan más relación con las expectativas de los jóvenes que con la falta de oportunidades.

“¿Qué la juventud no está empoderada?, analice el empresariado de hace 30 años para que usted vea cuál era liderazgo y cuál es el liderazgo de hoy”, invitó Ramírez durante la conducción del programa “Aquí se Dijo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“El liderazgo empresarial de hoy es una generación joven entre 21, 18 y como máximo 35 años, la mayoría de los padres, y abuelos han hecho una transición hacia una nueva generación en casi todo el orden empresarial de la República Dominicana”, expuso.

Relacionado