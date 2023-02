Luis Polonia: “Siempre soñé con ser un Yankee”

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Existe un pelotero de la República Dominicana que entre todas las ligas de béisbol profesional donde militó acumuló casi 5000 hits y levantó en 27 ocasiones un trofeo de campeón. Su nombre es Luis Polonia. Conocido por algunos como “El Rey del Hit” y por otros como “La Hormiga Atómica”.

En sus inicios, muchos scouts lo pasaron por alto en los tryouts. La estatura de Luis no le ayudaba, pero su tenacidad y deseo de ser un pelotero de Grandes Ligas lo llevó a ser un gigante dentro del diamante.

En esta entrevista exclusiva que le pude realizar a Luis, las anécdotas fueron interminables. Sus duelos con Nolan Ryan y como el “Ryan Express” le quería dar un bolazo por tocarle la bola y estafar almohadillas, su pasar por diferentes equipos y mucho más.

Sin embargo, cuando llegó el momento de hablar de los Yankees, los ojos de Polonia se alumbraron.

“Si tengo que elegir un equipo siempre me quedaría con los Yankees” dijo Luis refiriéndose a cuál de los tres conjuntos con los que ganó títulos de Serie Mundial elegiría.

Y es que Polonia tuvo la fortuna de estar en unas Atléticos que eran un dream team, unos Bravos que en el 95 se coronaron y que fue uno de los equipos más dominantes del béisbol por más de una década y finalmente unos Yankees de Nueva York en plena dinastía.

En las tres pasantías que Luis Polonia tuvo con los Yankees, en todas dejó bonitos recuerdos y mucho que contar:

“Yo acepte tan feliz brincar de un equipo último primer lugar a uno en el sótano en el 89 porque siempre soñé con ser un Yankee. No me dolió que Oakland me cambiara a pesar que ellos no tenían competencia y yo sabía que iban a ganar la Serie Mundial. Hasta hice el papel de triste cuando me sacaron, pero por dentro la alegría era inmensa. Vestir esa camiseta es la bendición del mundo”.

Luis Polonia militó en esa primera vez con los Bombarderos a mitad del 89 luego del cambio de los A’s y durante 1990.

“En mi primera vez con ellos tuve problemas para manejar la prensa, yo leía mucho el periódico y los periodistas comenzaron a criticar mi defensa porque tuve un mal partido en un juego en chicago por los vientos fuertes de esa ciudad y de verdad pedí que me cambiaran y en California me hice mucho mejor jugador”.

Polonia regresaría al equipo del Bronx para la temporada del 1994

“En mi segunda vez con el equipo estuve mucho más confiado y ya era un pelotero mucho más maduro y les demostré que mi defensa no era mala. Solo hice tres errores en dos temporadas. La campaña del 94 fue increíble para mí. Cuando llegó esa huelga yo tenía mi OBP en .383. Lamentablemente ese paro me dañó una de mis mejores temporadas. Quizás hubiera dado 200 hits”

En cuanto a su impacto con algunos de los grandes nombres de la dinastía, Polonia recordó momentos con algunos miembros de aquellos invencibles Yankees:

“A Bernie Williams le di mucha confianza y le serví de mentor incluso en momentos que tenía sus slumps de novato yo le daba mucho ánimo. A Derek Jeter hasta lo saque a pasear de novato”.

“En el 2000 yo solo quería llegar a los Yankees de nuevo. Sabía que necesitaban el bate zurdo en la fecha de cambios y cuando faltaba media hora para el deadline mi abogado me llamó para decirme que iba a New York, esa fue una de mis mayores alegrías”.

“No olvidaré jamás ese turno contra Benitez, donde volteé el juego y contribuí a la victoria. Estaba en el banco desesperado porque me sacaran y le leí los labios a Don Zimmer cuando dijo mi nombre y se lo dije a Canseco, que me iban a llamar a mí y al mismo primer pitcheo le di el hit”.

En 5 años con los Yankees de Nueva York, “La Hormiga Atómica” dejó un increíble promedio de bateo de .296, con OBP de .357 y 271 hits en 276 partidos que jugó con la camiseta a rayas, robándose 44 bases y remolcando 88 carreras.

Mientras que Polonia todavía tomando prácticas de bateo con sus amadas Águilas Cibaeñas, da sus buenas líneas, al “Rey del Hit” le gustaría vestir una vez más la camiseta de los Yankees, en esta ocasión ayudando al equipo con sus conocimientos.

“Estoy disponible si me necesitan. Estoy loco por trabajar con los Yankees”.

Relacionado