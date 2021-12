Luis Polonia descarta dirigir en Lidom; cree se perdió la pasión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Luis Polonia, el rey del hit en el béisbol dominicano, definió el actual campeonato como “uno de los más calientes de los últimos años, donde el pitcheo se ha adueñado”.

Cree que la liga ha cambiado mucho en relación a la que le correspondió jugar, algo que no comparte, pero acepta y donde el jugador luce menos identificado con su club y menos dolido de los resultados adversos.

Polonia habló con Héctor Cepín en Rolling Antes del Juego, que se produce en el Estadio Cibao antes de cada juego de las Águilas Cibaeñas.

“No lo entiendo, ha cambiado bastante, es lo que dicen las máquinas, no realmente el humano como tal, pero es lo que va, es lo que manda y lo acepto “, indicó.

Significó que ha cambiado tanto, que parece que “el juego juega al jugador, no el jugador el juego “.

Descarta dirigir

Antes dirigir en la pelota dominicana era su sueño, ya no, lo descarta y prefiere ejercer como actualmente lo hace, como asistente, como asesor.

“Difícil, no aguantaría presión que se ejerce actualmente y era lo que más disfrutaba antes. No me gustaría meterme en esa”, sostuvo.

