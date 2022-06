“Luis no quiere proliferación de armas”

El tiempo es propicio para narrar esta historia, que evidencia cómo el presidente Luis Abinader llegó al gobierno adoptando previsiones para mitigar la violencia, incluyendo este otro aspecto que no suele mencionarse.

Días después de mi designación como director general de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, agosto 2020, personal de seguridad de la institución me sugirió iniciar gestiones para la adquisición de un arma de fuego destinada a mi protección personal.

Aparecían variados pretextos interponiéndose al objetivo de protegerme de un eventual ataque de delincuentes, que se han hecho tan frecuentes porque especialmente los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina en 20 de los últimos 26 años resultaron incapaces de dejar al menos iniciada una estrategia efectiva de control de la delincuencia común y el crimen organizado.

Después que no quedó explicación que darme sobre el impedimento para que se me expidiera el permiso correspondiente, un funcionario del área de Comunicaciones de Interior me expuso que ellos tenían claras señales de que el presidente estaba determinado a evitar la proliferación de armas de fuego.

Consideré plausible esa posición de Abinader, que enfrentaba una tradición de gobiernos pasados en los que funcionarios civiles poseían gran cantidad de armas de fuego, incluso fusiles y otras registradas como “de guerra”.

No tuve que recibir más explicaciones para entender porque conocía datos de que en un alto porcentaje las armas que portan civiles terminan siendo más letales para ellos, sus familias y allegados, que para defenderlos de ataques externos y que muchas de esas herramientas letales terminan en manos de los delincuentes.

Los gobiernos anteriores no adoptaron ninguna previsión de fondo, transversal, que diera al pueblo dominicano algún respiro ahora que lo golpean otras calamidades, como la pandemia sanitaria y la inflación global.

Ya siendo candidato presidencial Luis contrató los servicios de asesoría de una firma norteamericana especializada en seguridad ciudadana, que ayudara al país a elaborar una estrategia integral sobre el tema.

Llegado al gobierno se enfocó en la reforma y modernización de la Policía Nacional, cuerpo llamado a proteger las vidas y bienes de la gente, cuyo proceder ha sido guiado por patrones represivos y reactivos. La reforma empezó por mejorar los sueldos y las condiciones de vida de los agentes, la tecnificación y cualificación de los programas educativos del cuerpo.

El presidente no ha buscado protagonismo en esa reforma, ha dado participación a especialistas y entidades de la sociedad civil y a asesores internacionales.

Ponderando las implicaciones sociales de la delincuencia, acrecentadas con la pandemia de COVID y agravadas con la inflación global que le suma la invasión rusa a Ucrania, el gobierno de Abinader ha duplicado la asistencia social que llega a los criollos en condición más vulnerable.

En medio aún de la pandemia se tiró a la calle del medio a respaldar la recuperación económica, el turismo, las inversiones, la industria y el comercio como forma de promover el empleo, herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de la gente.

Predicando con el ejemplo ha llevado control y saneamiento a la gestión pública, fortaleciendo el ministerio Público para mejorar el sistema judicial, atacando la corrupción desde la cabeza de ese pulpo que han sido los gobiernos.

Mirando hacia la educación su gobierno ha convertido la mayoría de los liceos en politécnicos e incorporado el inglés como segundo idioma, medidas que ayudan a los jóvenes a entrar temprano al mercado laboral.

Los del presidente Abinader frente a la violencia y la delincuencia son hechos, no poses ni declaracionismo manipulador de los cultores de la posverdad, que tras 20 años en el poder ni siquiera empezaron a resolver el problema.

Por Nelson Marte

