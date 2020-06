Luis ni con “chivo” pasa…

Recuerdo aquellos años de universitario cuando decenas de compañeros de clases se “fajaban” a fabricar su “material de apoyo” (chivo) para los exámenes ; pasaban horas escribiendo todo el trimestre en un hoja ministro , en una calculadora inteligente (Hp) , en pequeños pedacitos de papel y hasta en la propia butaca , horas antes del examen . Habia profesores que se sabían el truco de los apuntes de la butaca y cuando llegaba el “profe” cambiaba a todo el mundo de posición , incluso algunos compañeros que se convirtieron en amigos en la universidad a la hora del examen se sentaba cerca para ayudarse unos a otros .

A los “chiveros” los veía sudar la gota gorda en medio de cada examen , porque aunque ciertamente tenían todo el material para responder el examen, no sabían ni siquiera lo que se le preguntaba o perdían tanto tiempo buscando la respuesta entre el “material de apoyo” que se terminaba el tiempo y acababan reprobando el examen. Incluso llegué a ver compañeros de clases que lo sacaban con mareos del examen y salían “juyendo” literalmente de la prueba por la incapacidad de poder contestar . Conclusion se “quemaban” con todo y su chivo .

De la misma manera , como profesor universitario he visto todo en cuanto “chivo” se refiere , los estudiantes siguen siendo igual de creativos , unas veces logran burlar los controles impuestos por mi , otras veces no , y los que no logran burlar dichos controles , el resultado es una “D” para ser benévolo .

Por: Pedro René Almonte Mejía

