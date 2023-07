Luis Nava impulsa municipio Querétaro con proyecto «BLOQUE»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Convencido de que para innovar es necesario asumir riesgos y de que Querétaro está listo para tomarlos, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, invitó a integrantes de «AMITI» y empresas del ramo tecnológico, a sumarse al proyecto «BLOQUE», que materializará la política de innovación de su administración y llevará a la ciudad de Querétaro a convertirse en el nuevo polo de innovación de México.

Tras detallarles la ventaja competitiva que representa una industria diversificada como la queretana, así como las mejores condiciones de certeza que ofrece la ciudad, les presentó tanto los alcances del edificio moderno, accesible y sustentable, como del “ecosistema 4e” que se articulará para capitalizar sus proyectos y potencializar su utilidad social, con oportunidades de educación, empleo, emprendimiento y entretenimiento.

Durante su intervención, Bernardo Nava abrió un espacio para la participación de Alfonso Monroy, director general jurídico de BITSO, quien confirmó, desde su propia experiencia, que la ciudad de Querétaro es una gran decisión de negocios para las empresas líderes del ramo y de calidad de vida para sus familias. En su oportunidad, Isidro Quintana, director general de Cisco México, compartió su entusiasmo por colaborar con BLOQUE en rubros fundamentales como la capacitación y el desarrollo de habilidades digitales, dando una breve aproximación a los programas de educación y al laboratorio tecnológico con los que participarán en el próximo Centro de Innovación y Tecnología Creativa.

De su lado, Guadalupe Sánchez, consejera de AMITI y Ppresidenta de “Brain Up Systems”, celebró que el municipio de Querétaro impulse una política pública de innovación que se traducirá en inclusión y desarrollo para el sector, al atender sus necesidades específicas en materia de educación, capacitación y emprendimiento; manifestando toda su voluntad de estrechar lazos y canales de comunicación con los socios de AMITI.

El encuentro fue ocasión para abrir un espacio de diálogo franco y abierto con representantes de organizaciones y empresas líderes del ramo como Cisco Systems, Netflix, Grupo Carso, Bitso, Angel Ventures, Meta, Biossmann, IBM, Qualitas, BMC Software, Oracle de México, Capa 8, Thomson Reuters, Softteck, Kyndril, Automation Anywhere, Clip, Descifra, Digital@FEMSA, Qbit México, EMMAX Tech, Iqsec, Ozaru, Neta Systems, Knoware- ProMX, Information Technologies Consultant, Magnabyte, Globalsis, Avantare Consultores, BrainUP, LOGMA, Involve RH, We Are The Robots Inc, Fashion Digital Talks, TechAdmin, Palladium, Kavak, SLM Abogados, Info 100, T- Systems México, AM&M, Digital Black Swan, Seguridata, Furukawa, Tan Tan, Steta & Malo, Embajada de Reino Unido, Embajada de Canadá, Léeme entre Líneas.

A la par de responder las preguntas formuladas, Rodrigo Ruiz, coordinador de Proyectos e Innovación del Municipio de Querétaro, reiteró que el pilar del Centro de Innovación y Tecnología Creativa, BLOQUE, es la formación del talento humano, reiterándoles la invitación a integrarse a un ecosistema empresarial y tecnológico de innovación, único en su tipo a nivel nacional.

