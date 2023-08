Luis Miguel reaparece y sorprende a fanáticos con nueva apariencia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El reconocido cantante mexicano Luis Miguel, reapareció en el ojo público con una apariencia completamente renovada, dejando a toda su fanaticada sorprendida.

Las fotografías recientemente compartidas muestran al «Sol de México» luciendo muy diferente y más delgado a como era antes y ha dejado atrás su imagen característica.

Luis Miguel llegó a Argentina este martes para presentar su primer concierto del año, ‘’Luis Miguel Tour 2023.

En Twitter, los comentarios a su nuevo aspecto no se hicieron esperar y algunos de ellos decían:

»¿Cuánto le pagarán a Del Moro para hacer de Luis Miguel al rededor del mundo? Está hecho con IA, no es».

»En serio esto es sexy? O sea quítense de la mente que es Luis Miguel. Piensen que es el señor de la tienda de la esquina haciendo esos movimientos en una fiesta. Eso está muy creepy».

»Estoy en condiciones de afirmar que este es un Luis Miguel impostor. No por su apariencia física, sino porque en ningún momento del video maltrata al sonidista».

También en los videos que circularon en las redes sociales se le puede observar muy enérgico.

