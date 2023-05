Luis Miguel lleno de nostalgia sorprende al compartir una tierna imagen de su madre Marcela Basteri

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Hace alrededor de cuatro décadas la madre de Luis Miguel desapareció de la faz de la Tierra, pero en la memoria del gran cantante ella permanece viva y lo demostró el miércoles cuando sorprendió al publicar una foto junto a Marcela Basteri, a propósito de la celebración del día de las madres en México.

En la imagen publicada en Instagram se le ve muy joven junto a una Marcela sumamente sonriente.

Sin colocar ningún mensaje, “El Sol” sólo posteó esta foto que refleja tiempos felices.

Este hecho de la publicación es calificado sin precedentes en México y dejó anonadados a sus seguidores, quienes le han escrito amorosos mensajes, reseñó el periódico El Universal.

La historia de Luis Miguel y su madre desgarra corazones desde hace décadas y no ha habido forma de zanjar el misterio de la desaparición de la italiana, un suceso que ha marcado la vida del intérprete.

Se ha dado a entender que la última vez que Luis Miguel vio a su madre fue en el teatro Luna Park de Buenos Aires, Argentina, el 16 de marzo de 1985. Hay otras versiones de que en realidad fue en 1986 cuando se dejaron de ver.

Para 1985, Luis Miguel no veía a su madre hacía cuatro meses porque se encontraba en la grabación de su disco en italiano “Collezione Privata” y en el inicio de su gira “Palabra de Honor”.

Luis Miguel, de 53 años, nació el 19 de abril de 1970 en San Juan de Puerto Rico y su padre fue el artista español Luisito Rey, quien falleció el 9 de diciembre de 1992.

LO QUE CUENTA LA SERIE

Luisito Rey fue quien mató y desapareció a la madre de Luis Miguel, según se planteó en el primer capítulo de la segunda temporada de la serie biográfica de Netflix sobre el cantante mexicano.

Según la versión de la bioserie de Luis Miguel, su padre mató ‘por accidente’ a Marcela Basteri y su cuerpo podría estar enterrado en Las Matas, la mansión familiar de los Gallego en Madrid, España.

Tras la muerte de su padre Luisito Rey, Luismi inició la búsqueda frenética de su madre y para eso contrató a un experto de Mossad (la agencia de inteligencia de Israel).

La primera pista se la dio a Luis Miguel el mánager artístico de su padre, Hugo López, quien le dice sobre Marcela (en la serie): “Me dijeron que la vieron salir de un banco hace menos de un año. Esa es una buena noticia”.

Esa mujer que fue al banco, haciéndose pasar por Marcela, con sus documentos, se trataba de María Carrasco, una vecina de la familia en Madrid, de acuerdo a la historia televisiva.

«Usó el pasaporte de su madre para acceder a una de sus cuentas bancarias restantes el mes pasado”, le dice el investigador al artista durante la serie.

Luis Miguel , desesperado, viajó a Madrid en busca de María para que le explicara las razones por las que se hacía pasar por su madre.

Al llegar a la casa de María, ella develó secretos familiares y señaló a Tito, tío de Luis Miguel, como uno de los responsables en la desaparición de su madre y quien le entregaría pasaporte de Marcela para que sacara dinero del banco y se lo entregara a él.

“Fue Tito”, confesó María al cantante, además de una desgarradora revelación, según le contó Luis Miguel a su hermano, Alex Basteri: «Escuchó gritos ese día en Las Matas. Y que cuando fue a la casa, Tito le abrió la puerta con la camisa manchada de sangre”.

Colérico, Micky (como le decían a Luis Miguel en esos tiempos) se dirigió a casa de su tío Tito a exigirle la verdad de los hechos y a que le diga donde está su mamá.

Tito finge no saber nada, pero a fuerza de golpes y de decirle que tenía la camisa ensangretada, el tío le aseguró que no fue él que la mató: “No fui yo, fue tu padre. Me obligó a chantajear a María. Me dio el pasaporte, me dio sus cuentas…”.

Luego agregó: “Fue un accidente. Estaban discutiendo… ve a Las Matas, búscala, fue un accidente”.

Sobre la desaparición de Marcela hay varias teorías, pero por ser el propio Luis Miguel productor ejecutivo de la bioserie de Netflix, la explicación sobre el caso que se da en esta historia de ficción podría estar apegada a la realidad.

