“Luis Miguel, la serie” termina con los mejores y peores momentos del artista

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARRIO, CIUDAD DE MÉXICO.- “Luis Miguel, la serie” emite este jueves a través de Netflix su última temporada, con la que cierra el ciclo y recoge tanto grandes momentos de la juventud del llamado Sol de México como momentos más duros, hasta que le ofrecen hacer esta producción, contaron este jueves los actores en entrevista con Efe.

“Es mi temporada preferida porque se muestran contrastes muy fuertes de su punto más alto y su punto más bajo. Eso se me hace súper interesante porque hace que se vuelva más humano”, relató Diego Boneta, quien encarna a Luis Miguel desde su juventud a su adultez.

Por su parte, Carlos Ponce, que interpreta a Miguel Alemán Magnani, el empresario que le propone al cantante hacer una serie para relanzar su carrera, consideró “muy interesante” el hecho de “tener la serie dentro de la serie”, aunque confesó sentirse nervioso por cómo el público pueda reaccionar ante esto.

Además de este cierre de círculo, la tercera y última temporada de esta célebre producción continuará la historia que revivió el interés del público de todas las edades en esta relevante y un tanto enigmática figura de la música en México, cuya vida está siendo desgranada en la serie, siempre liderada por una impecable interpretación de Boneta.

Para esto, se recorrerá la historia de amor entre Luis Miguel y la cantante Mariah Carey, interpretada por Jade Ewen, un relato que, aseguró Boneta, poco se parece al que la gente conoce hasta el momento.

“Para mí lo más interesante de esta historia es que lo que se sabe no es realmente lo que pasó. Es lo opuesto, de hecho. Creo que es muy interesante ver una dinámica donde Luis Miguel no es el dominante, donde no es el más famoso o exitoso”, consideró Boneta.

Con él coincidió Ewen, también cantante, quien dijo haberse centrado en contar la historia y no obsesionarse con imitar a Carey.

“Todo sobre esta experiencia es a gran escala: interpretar a Mariah y estar en el universo de Luis Miguel. Hubo presión desde el principio pero al mismo tiempo una inmensa emoción y agradecimiento”, dijo la artista.

Y esa sensación de agradecimiento y alegría por cómo termina la serie la mencionaron todos los actores entrevistados.

“(Esta temporada) es un gran regalo para todo el público porque se va a cerrar un ciclo, vamos a ver cómo termina este viaje. Este gran final (tiene) muchas escenas que son regalos para los fans”, opinó Anna Favella, quien interpreta a la todavía enigmática madre de Luis Miguel, Marcela Basteri.

Ella cuenta de nuevo con protagonismo en esta tercera temporada ya que junto a Luisito Rey, el padre del cantante interpretado por Óscar Jaenada, relatan su juventud, momento vital con el que se comprenden muchos de los traumas y dificultades que pasó el hijo de ambos.

“Es una Marcela más ligera, más enamorada. Se buscará saber por qué amó tanto a un personaje que la convirtió en una mujer bastante triste”, compartió Favella.

Por su parte, Jaenada dijo que se volvió a acercar al personaje, después de una temporada de ausencia, buscando esa parte más joven y alocada.

“Esa fue la pregunta que me hice: Si Luis Rey a estas alturas de la vida (ya adulto) con sus tacos (años) es así, cuando era más joven tuvo que ser todavía un poquito mas lanzado, iba más al abismo”, consideró.

En esta última entrega vuelve Jaenada, junto a Fernando Guallar, Pablo Cruz Guerrero, Macarena Achaga, Juan Ignacio Cane, Juan Pablo Zurita y Teresa Ruiz, entre otros.

Ellos dan la bienvenida a Jade Ewen, Plutarco Haza y Carlos Ponce, entre otros.

Cuando este jueves los seis capítulos de la tercera temporada vean la luz habrá terminado una etapa que marcó la carrera de muchos de los actores, pero también en la vida de Luis Miguel.

Relacionado