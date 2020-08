Luis Mejía Oviedo teme a posición de ministro de deportes en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-Luis Mejía Oviedo, el principal y más influyente dirigente olímpico de República Dominicana y del área actualmente, “teme como “el enemigo malo a la cruz” cuando se le habla de ocupar la posición de ministro de deportes, lo que al parecer, no le interesa nada, ni remotamente.

“Dios me libre, no, no, no no”, reaccionó Mejía, al ser cuestionado al respecto en ROLLING TV en entrevista para el canal 29, Teleuniverso.

Y es que según él, “no me interesa para nada”. Alegó no tener temperamento para esto y “solo deseo seguir siendo un Ministro Olímpico”.

Es una de las pocas aspiraciones de Mejía, quien hace pensar que concluirá el plazo de cuatro años para el que fue reelegido al frente de la titularidad oficial del Comité Olímpico Dominicano, aún evadiendo el tema, y “por insinuación de sus principales aliados en el organismo.

Actualmente preside la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE) y es miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).

Quiere evitar conflictos

Mejía también evitó abordar de manera frontal este último tema, luego de prometer cumplir solo dos de un período estatutario de cuatro para el que fue votado y seleccionado.

No obstante, por consenso, los principales organismos y entidades deportivas lo están conminando a completar el mandato estatutario.

Particularmente sostiene que quiere evitar conflictos sobre el tema, que existen otras prioridades.

Pirámides olímpicas debe revisarse

El líder olímpico internacional también entiende que el modelo deportivo que prima en el país, sustentado en la llamada “Pirámide Olímpica “, debe ser analizado.

“Hay que meterle mano, debe ser revisado, regresar el deporte a las escuelas”, indicó Mejía, quien entiende debe ser un proyecto de gobierno, que “se le dé continuidad y seguimiento “.

Luisín, actual presidente de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE), entiende que debe primar una política de mantenimiento de instalaciones y resaltó los aportes, pese a sus precariedades, de las Federaciones, del COD, de Creando Sueños Olímpicos (CRESO ), además de los diferentes gobiernos, quizás no tanto, pero que sin su aporte no se pude conseguir nada.

Resaltó gestión de Jay Payano

Distinguió la gestión del ex ministro de deportes Felipe-Jay- Payano, así como de los gobernantes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina y espera mejoría, como prometió el presidente electo Luis Abinader.

Del grupo resaltó la gestión de Hipólito por aquello de los Juegos Panamericanismos, un capítulo aparte en la historia Deportiva dominicana.

“Con Payano tuvimos las mejores relaciones”, dijo.

