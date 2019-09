Luis Lizardo precandidato a diputado plantea propuestas; dice modificará ley Seguridad Social

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Llegar al Congreso Nacional es el actual objetivo del médico Pediatra Infectólogo Luis Lizardo, quien es precandidato a diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, por el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD).

Durante visitas a distintos medios de comunicación, Lizardo ha manifestado que ejecutar las Leyes que este tiene en agenda es el objetivo principal luego de llegar a la Cámara de Diputados.

“Tener que ir al médico cuesta una gran cantidad de dinero, porque los seguros no están pagando a los médicos el total de las consultas, ni todos los medicamentos, mayoría de medicamentos buenos no lo cubre el seguro, no cubren ciertos procedimientos quirúrgico o de diagnóstico”, manifestó el candidato a diputado antes de hablar sobre la modificación de la Ley 87-01.

“Yo propongo una modificación a la Ley 87-01, Ley de la Seguridad Social, Obligar a las ARS a cubrir los nuevos medicamentos cada año, según lleguen, a pagar más a los médicos para que no haya copago al ir a una consulta, a la acumulación de una parte del saldo que no consumas cada año de tu seguro, a la posibilidad de transferir lo que hayas acumulado a otra persona”, aseguró.

Asimismo dijo que en cuanto a las pensiones, a permitir a las AFP facilidades de inversión para mayor rendimiento de los intereses, y disminuir los porcentajes de ganancias sobre las ganancias por manejo de cuentas de los fondos de pensiones a las AFP.

En cuanto al proyecto del emprendedor, que las entidades correspondientes, faciliten préstamos a emprendedores (incluyendo consultorios médicos, odontológicos y farmacias) con ayuda de tipo administrativa durante los primeros seis meses, sin pago de impuesto por el primer año e inicio del pago del préstamo a bajas tasas de interés a partir de los dos años, con un seguro anti quiebra.

