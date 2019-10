Luis Lin Ju elegido al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, sexto tenimesista

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El tenis de mesa en la República Dominicana, una disciplina que ha hecho aportes al país a través de los legendarios Mario Álvarez Soto, Juan Vila y Raymundo Fermín, por citar a los más laureados en la rama masculina, no ha tenido a un jugador foráneo como inmortal del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Eso tendrá un final este año cuando Luis Lin Ju haga su entrada triunfante por la alfombra verde hasta la tarima de exaltación el domingo 10 de noviembre.

Lo hará como representación genuina de China, la nación que históricamente ha dominado el deporte cuya creación es atribuida a los ingleses en 1870, como una variación del tenis de campo. Muy a pesar de que otros afirman que es una disciplina de origen asiático, en particular inventada por los chinos.

Lin Ju, nacido en Fijuan (1 de septiembre de 1979), llegó al país como nacionalizado en la víspera de los Juegos Panamericanos del 2003 celebrados en la República Dominicana (con sede fue Santo Domingo) para engrandecer al deporte nacional con sus medallas y terminar como el dominicano con los logros de mayor valor a nivel internacional.

El atleta nacido en el gigante asiático es el último anunciado como inmortal de diez deportistas que serán exaltados el próximo mes, durante el 53 Ceremonial que se realizará en el auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, a partir de las 10:00 de la mañana.

Su elección lo convierte probablemente en el atleta que consigue la inmortalidad deportiva en la menor cantidad de tiempo representando los colores del país que decidió vestir deportivamente.

Ocho años, o tal vez menos, fueron suficientes para Lin Ju construir una carrera de inmortal, que consagrará el 10 de noviembre cuando comparta ese honor con los propulsores Roosevelt Comarazamy, Bolívar Vargas Candelario, los ex peloteros José Núñez, Plácido Polanco y Alfonso Soriano; Jorge Amparo, ex boxeador olímpico y profesional; Claudine García, en racquetbol; Máximo -Tepo- Tapia y Eneida Pérez, ex selecciones nacionales de baloncesto y ajedrez.

“Ya tenemos a todos los que serán exaltados en el segundo domingo del próximo mes, ahora nos resta trabajar con el montaje del Ceremonial, que de hecho, está muy avanzado”, comentó el doctor Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, responsable de la elección del tenimesista.

Efímera y fructífera

Tan breve como productiva fue la permanencia del nacido en China como miembro de la selección nacional. Pero entre el 2003 y el 2011 pocos en el continente dominaron su deporte como lo hizo Lin Ju.

Desde que comenzó a vestir los colores de la bandera dominicana, Luis Lin se convirtió en el campeón Latinoamericano, en 2003, y ese mismo año dio a la República Dominicana su primera medalla de oro en Juegos Panamericanos.

Tres años después, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena de Indias, Colombia, Lin Ju tuvo probablemente la mejor actuación de un atleta dominicano en la cita regional.

Se proclamó campeón en sencillos, ganó el oro en dobles mixtos haciendo pareja con Nieve Xue, otra atleta de origen chino, y cerró con una presea de plata en dobles masculinos, haciendo dueto con Emil Santos.

Defendió su condición de campeón en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007, celebrados en Brasil, y en el 2010, durante los Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez (Puerto Rico), Lin volvió a ganar dos medallas de oro y una de plata.

Pero esta vez no refrendó el oro en individual al ser vencido en la final. Sus oros fueron en dobles masculinos y en mixto.

En total, ganó cuatro oros en Juegos Centroamericanos y fue dos veces campeón de Juegos Panamericanos, donde su actuación se resume en tres medallas, ya que se despidió con un bronce en los Panamericanos del 2011 en Guadalajara, México.

Luis Lin Ju también representó a su país adoptivo en dos Juegos Olímpicos, y su mejor desempeño lo tuvo en los de Atenas 2004 (Grecia) donde avanzó hasta los octavos de final; mientras que en las Olimpiadas de Beijing 2008 (China) no pasó de los 16avos de final, al terminar con un triunfo y una derrota.

Seis oros, dos platas y un bronce en eventos oficiales (Centroamericanos y Panamericanos), son el mayor argumento mostrado para que el Pabellón de la Fama eligiera a Luis Lin Ju para recibir la inmortalidad deportiva.

Como inmortal del tenis de mesas, se unirá a los dominicanos Domingo Ernesto Pichardo (Monchín), exaltado en 1987; Alberto Resek Koury, 1994; Mario Álvarez Soto, 2005; Juan Vila, 2010 y Raymundo Fermín, en el año 2011.

Luis Lin fue quien se interesó en persona por representar deportivamente a la República Dominicana en competencias internacionales, según comunicó el presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa e Inmortal del Deporte, Juan Vila.

“Corría el año del 2002 cuando Lin Ju nos dejó saber a través del entrenador chino-español, Jin Fu, su interés de vestir los colores de la bandera dominicana. “En ese entonces, Luis Lin se encontraba en España participando en el Circuito Profesional Europeo y para nosotros fue de grata sorpresa saber de su interés. Ahí comenzamos los trámites para nacionalizarlo”, explicó Vila.

