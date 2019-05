Luis Inchausti sugiere al TC y a la JCE revisar transitorio que impide reelección de DM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El dirigente histórico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Inchausti, sugirió hoy al Tribunal Constitucional y a la Junta Central Electoral (JCE) revisar el transitorio que impide la reelección presidencial del actual presidente de la República, Danilo Medina.

Inchausti, dijo que ese transitoria fue creado en el 2015 con la finalidad de ponerlo en ejecución a partir del 2012 y aplicársele exclusivamente a Danilo, a fin de impedir una posible repostulación del mandatario peledeísta.

“La retroactividad de ese transitorio debe ponerse en funcionamiento a partir del 2015 hasta al 2024, ya que de esa forma tendría validez y justificación”, pero no imponiendo la retroactividad para Danilo, ponderó.

Precisó que sería justo que el TC y la JCE revisaran dicho artículo transitorio para que se haga justicia y se legalice las aspiraciones presidenciales de Medina, de cara al 2020, ya que no se puede imponer un artículo constitucional contra una persona en particular sino de manera general.

Inchausti, quien fuera titular de la Secretaria de Activista y Métodos y Organizaciones Populares del PLD, llamó a los dirigentes de esa organización, a los comunitarios, movimientos de mujeres y hombre, así como a todas las estructuras populares y democráticas del país, a no volver a votar en el 2020 por los legisladores de cualquier partido, ya que éstos cuando están aspiran al Congreso, prometen y les dan pequeñas ayudas a los electores, pero luego adoptan la postura “de que si te he visto no me acuerdo”, para no cumplir con los contratos contraídos.

“Contra estos legisladores que se oponen a todo en función de sus intereses inmediatos y futuros debemos de votar opuestos a ellos, para que surjan nuevos congresistas que representen con criterios diferentes y posturas serias a los comunitarios, a los partidos, a las mujeres, a la comunidad y a la sociedad en sentido general”, sugirió.

Enfatizó que los actuales legisladores no hacen ningún tipo de trabajo positivo a favor del pueblo, por lo que es necesario sustituirlos en el 2020.

Manifestó que Danilo Medina merece seguir gobernando el país, ya que lo esta haciendo correctamente al aplicar políticas publicas que benefician a todos los sectores sociales del país.

Puso como ejemplo el amplio apoyo que le da al sector productivo nacional especialmente a los pequeños y medianos agricultores, así como a las madres con la creación de estancias infantiles, también la inversión en educación, las microempresas y el 9/11, entre otras inversiones puntuales que ha realizado. “A Danilo Medina hay que darle otra oportunidad porque lo está haciendo bien”, puntualizó.

