Luis Hidalgo un pilar del turismo en la República Dominicana

El carisma y la gracia de Luis Hidalgo lo han posicionado como uno de los pilares de la industria turística en la provincia Puerto Plata, debido a los años que ha dedicado de su vida a este sector tan importante.

Su primer trabajo fue en una estación de combustible como asistente administrativo, donde realizaba el cuadre de cada bombero de servicio.

Es oriundo de San Francisco de Macorís, llega al sector turístico gracias al Occidental Hotel, logrando tener cuatro hoteles a su responsabilidad.

Hidalgo señala a Puerto Plata como uno de los destinos turísticos del país más emblemáticos y completos, asegurando que cualquiera que venga del extranjero queda cautivado y vuelve a hacer la visita.

“Entre los encantos de Puerto Plata se encuentra: Ocean World, Cayo Arena, Playa Ensenada, Los 27 charcos de Damajagua, El Teleférico, Playa Dorada, Zip Lining de Yasica, Monkey Jungle, Playa Encuentro, Ocean Village y la Fortaleza San Felipe, proyectos donde he sido un fiel colaborador”, apuntó Hidalgo.

Además, expresó que tiene la confianza de que ese punto turístico pueda convertirse en el mejor del país y ser la fortaleza de la gente que allí vive, con el ambiente natural que se destaca en sus playas, anima a todos los que desean invertir en este lugar, para así lograr los cambios positivos que esa provincia necesita.

“En el transcurso de mi vida como en todas las empresas para las que he laborado, he tenido que enfrentar momentos difíciles, pero los he logrado manejar adecuadamente, no solo con mi accionar sino porque gracias a Dios tengo una familia que dirige por el mejor camino mi accionar”, añadió.

Luis Hidalgo como hotelero tiene alrededor de 10 años instando a las personas para convertir a Puerto Plata en el lugar turístico #1 del país.

“Mi entrada al sector turístico fue algo tan gracioso, una amiga me dijo que necesitaban un promotor de ventas y que yo tenía el perfil. Le doy mi currículo y me llamó la misma directora comercial al ver mi foto de perfil, casualmente voy con la misma camisa de la foto, me contratan como promotor de ventas. Luego de 5 meses paso hacer ejecutivo comercial y al año me colocan como encargado de ventas para los hoteles de la zona norte”, agregó.

“Mi hija es una hermosa bebé, ella es mi sol, es la que me guía cada día”.

Aseguró que las ventas de servicio turístico es un trabajo que le encanta y disfruta, una actividad que vive cada vez que un cliente sale satisfecho de un hotel de Puerto Plata.

Reveló que sus planes era entrar a la Academia de la Fuerza Aérea Dominicana, convertirse en un buen piloto, pero por situaciones de la vida no pudo ingresar.

“Desde que inicié en la primera compañía me enamoré del sector”, dijo.

De igual forma, expresó que dar un servicio natural, donde tú siente lo que tus clientes reciben, realmente es una satisfacción que no tiene ningún precio.

“La economía de Puerto Plata se basa en su mayoría en el turismo, además de la agricultura y las industrias. Aun siendo un sector tan demandado y a la vez llenos de retos, somos considerados un soporte en el turismo en el país”, acotó.

Según sus palabras, se necesita tener don de servicio y paciencia, amar el turismo conlleva ponerte en el lugar del cliente y cuando tu invitado ve en ti la intención real de ayudarles, sentirás de inmediato los resultados positivo de tus atenciones.

Incentivo a turismo de Puerto Plata

Destacó que siempre hay algo por hacer, podemos incentivar más al turista con inversiones, mejorando además los servicios y la seguridad.

Por Esmeralda Cabrera

